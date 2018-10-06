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/ terör örgütünün genelinde faaliyetlerine dev operasyon

İçişleri Bakanlığı, / terör örgütüne yönelik 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında İl Başkanı 'un da bulunduğu 49 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlık, son iki günde 137 kişinin PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 12:42
PKK/KCK terör örgütünün Türkiye genelinde faaliyetlerine dev operasyon

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, / terör örgütünün genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince, 6 ilde bugün eş zamanlı operasyon yapıldı. 'da yapılan operasyonda aralarında İl Başkanı 'un da bulunduğu 8, Ağrı'da 25, Ankara'da 5, Muş'ta 1, Mardin'de 1, Şanlıurfa'da 9 olmak üzere toplam 49 kişi gözaltına alındı.

Son iki günde güvenlik güçlerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 137 şüpheli gözaltına alındı.

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PKK/KCK terör örgütünün Türkiye genelinde faaliyetlerine dev operasyon
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