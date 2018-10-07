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Balıkesir merkezli 15 ildeki "" operasyonu

Balıkesir merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 16:56
Balıkesir merkezli 15 ildeki ByLock operasyonu

/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüpheliden 2'si emniyetten serbest bırakıldı, 29'u adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 26'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Balıkesir, Bursa, Kütahya, İstanbul, Ankara, İzmir, Uşak, Manisa, Kayseri, Van, TokaAntalyalya, Şanlıurfa, Konya ve Edirne'de 28 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 31'i yakalanmıştı.

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Balıkesir merkezli 15 ildeki "ByLock" operasyonu
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