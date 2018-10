İnlerine girip bitireceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balkan Savaşı sırasında "Edirne'ye Enver gireceğine, Bulgar girsin" diyen muhalefet anlayışının bugünkü temsilcisinin CHP ve onun yoldaşı haline gelen HDP olduğunu söyledi. Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan özetle şöyle dedi:"Dikkat edin Türkiye'de ne kadar terörist, provokatör, şaibeli tip varsa hepsi bu zat tarafından grup konuşmalarında baş tacı ediliyor, övülüyor, destekleniyor. Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüşte koluna kimlerin girdiğine bakıldığında meselenin açıklığı ortaya çıkacaktır. Teröristlerle el ele kol kola beraber yürüyebilir. 'Herkes sevdiğiyle beraberdir' diyerek ben bunları geçiyorum ama milletim de bunu iyice masaya yatırmalıdır.Türkiye, Balkan Savaşı'nı niye kaybetti biliyor musunuz? Bugün de CHP'nin temsilcisi olduğu siyaset anlayışı yüzünden... 'Edirne'ye Enver gireceğine, Bulgar girsin' diyebilecek kadar izanını kaybeden muhalefet anlayışının bugünkü temsilcisi CHP ve onun yoldaşı HDP'dir.Buna karşılık ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarının farkında olan partiler, siyasi yelpazedeki farklılıkları bir kenara bırakarak, milli konularda birlikte hareket etmeyi başarıyor. Ben bu vesileyle Sayın Bahçeli'ye de huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü milli olma, yerli olma şuurunu yakalamak tabii her yiğidin kârı değil. Bay Kemal'in de zaten böyle bir derdi yok. Cumhur İttifakı 'nı basit bir seçim ittifakı olarak görenler de yanılıyor. Cumhur İttifakı milli ve yerli duruş sahiplerinin ülkenin meseleleri karşısında gösterdikleri dayanışmanın adıdır. Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçimlerinde listelerde olmasa bile gönüllerde devam edeceğine inanıyorum. Biz bu ittifaka hiçbir zaman sandık ittifakı gözüyle bakmadık. Kendi adaylarımızla girdiğimiz yerlerden en azından mümkün olanlarda bu ittifakı yaşatmanın yollarını arayacağız.Bir ölür bin diriliriz. 8 şehidimiz mi var? O teröristler bunu en az 800 ile ödeyecek. Şu anda Cudi, Gabar, Tendürek'te her yerde kaçacak delik arıyorlar. O deliklerde inlerine gire gire bunları bitireceğiz. Kandil'de, Sincar'da bitireceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bu milletin huzurunu, refahını yok etmeye bunların gücü yetmeyecek."Güneydoğu'yu, malum siyasi partilerin belediyeleri delik deşik etti mi? Belediyenin araç gereçlerini o işlerde kullandılar mı? Devletin gönderdiği parayı, Kandil'e gönderdiler mi? Ve terör eylemlerinde bunları kullandılar mı? Bakın şu anda aynı uygulamayı nerede yapıyorlar, Menbiç'in çevresinde yapıyorlar. Menbiç'in çevresinde de kanallar açmaya başladılar. Kim? YPG/PYD. Karakter aynı, bunlar aynı cibilliyetin mensupları.Kayyumları atadık, kayyumları atadıktan sonra hamdolsun Güneydoğu, Doğu hizmet görmeye başladı. Şimdi bu yeni dönemde Allah'ın izniyle bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Tedbirlerimiz var, bak şimdiden söylüyorum, tedbirlerimiz var. Vatan topraklarını biz ihanet içerisinde olanlara teslim etmeyeceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu 'nun grup konuşmasında, kendisinin BM Genel Kurulu'nda Filistin meselesine girmediğini iddia ettiğini hatırlatıp şöyle dedi: "Hadi bu zat bizim konuşmamızı dinlemedi diyelim, etrafından ona Tayyip Erdoğan'ın her uluslararası platformda olduğu gibi BM'de de Filistin'e ve Kudüs'e nasıl sahip çıktığını anlatacak bir Allah'ın kulu yok mu? Biz o konuşmamızda Filistin'in bağımsızlığını da, Kudüs'ü de anlattık. Sen hangi bulutlarda dolaşıyorsun, önce kendine çeki düzen ver. Çuvalladılar. Ana muhalefet partisi bizim bu konularla ilgili hassasiyetlerimizi, yaptıklarımızı bilinen ve bilinmeyen çabalarımızı gerçekten öğrenmek istiyorsa gitsin, bunu Mahmud Abbas 'a, İsmail Haniye'ye sorsun. Onlar gerekli cevabı verirler.""Hani 5 yıl 10 aya mahkûm olan sözde bir gazeteci vardı ya, Almanya'ya kaçtı. Orada da kendisine sahip çıkacak sözde siyasetçileri buldu. Haber gönderdik. Eğer bizimle beraber orada bulunacaksa biz müşterek bir basın toplantısı yapamayız. Siz onunla basın toplantısı yaparsınız, daha sonra biz onun olmadığı bir basın toplantısı yaparız. Benim ülkemde 5 yıl 10 aya mahkum olmuş bir sözde gazeteciyi siz bu ülkede barındırıyorsanız, bunun stratejik ortaklığa yakışan bir yanı yoktur. Biz anlatmaktan bıktık, onlar dinlemekten bıkmadı."AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı kapsamında yapılan sunumlara ilişkin gazetecilere bilgi verdi: Başkanımız yarınki (bugün) konuşmasında önemli şeylere değinecektir. (Erdoğan- Bahçeli görüşmesi) Başkanımız Cumhur İttifakına verdiği önemin altını çizdi. Bu kamptan sonra bir Macaristan seyahati olacak. Ondan sonra bir araya gelebilirler. Takvimlerin uygunluğuna göre gündeme gelir. (Başkan Erdoğan'ın yabancı danışmanlık şirketi McKinsey'e ilişkin sözleri) Kendisinin genel hassasiyeti, kendi firmalarımızla bunun yapılmasının daha doğru olacağı yönündedir. O danışmanlığın sona erdirilmesi, bundan sonra da kurumların bu hassasiyeti gözeterek ilerlemesi konusunda talimatları olmuştur.Tayyip Erdoğan'ın "AK Parti artık çok büyük bir aile" diye tanımladığı kampa, bazı partililer aileleriyle katıldı. 5 yıl aradan sonra yapılan kampın sloganı ise "Tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet, önce memleket" oldu.