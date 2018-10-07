Kandil’e ağır darbe...

Terör örgütü PKK
'ya soluk aldırmayan güvenlik birimleri, uyguladığı kapsamlı güvenlik stratejisi ile örgütün beyin takımına ağır darbe vurarak, organize hareket etme kabiliyetini bitirdi. Kandil'in Türkiye'deki eylemleri organize etmek için atadığı sözde üst düzey temsilciler bir bir yok edildi. Son 3 ayda yurt içi ve sınır ötesinde kırmızı kategoriden 6, mavi kategoriden 2, yeşil kategoriden 2, turuncu kategoriden 6 ve gri kategoriden 13 terörist olmak üzere toplam 29 elebaşı etkisiz hale getirildi. EN GÜVENDE HİSSETTİKLERİ YERDE
Hava ve arazi şartlarındaki olumsuzluklara rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla yürüten güvenlik güçleri, birçok terör eyleminde yer alan teröristleri de etkisiz hale getirerek şehitlerin kanını yerde bırakmadı. Güvenlik güçleri 2018'in ağustos ayında kırmızı kategoride yer alan ve PKK/KCK
terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak/Sincar sorumlusu Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden'i, örgütün kendisini en güvende hissettiği yerlerden biri olan Sincar bölgesine düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. ELEBAŞILARI BİR BİR YOK EDİLDİ
Örgütün en güvenlikli karargâhı sayılan noktada güvenlik güçleri psikolojik üstünlüğü sağlarken, örgüt elebaşıları da teröristler ve kontrol ettikleri bölgelerde prestijlerini kaybetmeye başladı. Örgütün içine düştüğü bu durumu fırsat bilen güvenlik güçleri peşi sıra operasyonlara ağırlık verdi. 3 aylık sürede Kandil'i doğrudan temsil eden terör elebaşıları bir bir yok edildi. 4 MİLYON TL ÖDÜLLÜ KIRMIZI LİSTEDEN 6 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ Kırmızı kategori (4 milyon TL ödüllü):
Zeynel kod adlı sözde Karadeniz Bölge
Sorumlusu Mehmet Yakışır, Welat Gever kod adlı
sözde Garzen Eyalet Sorumlusu Sefer Açar, Atakan
Mahir kod adlı sözde Yeni Dersim Saha Sorumlusu İbrahim
Çoban, Türk Tarık kod adlı Barış Öner, Kombat kod adlı sözde
Dersim Saha Sorumlusu Musa Çetiner, Cuma kod adlı sözde
Mardin Eyalet Sorumlusu Mehmet Sait Sürer... Mavi kategori (1.5 milyon TL ödüllü):
Dicle Zafer
kod adlı YJA star sorumlusu Raife Elmas... Yeşil kategori (1 milyon TL ödüllü):
Serdar kod
adlı sözde Boton Saha Van Eyaleti 5'li Yürütme
Sorumlusu ve Van Eyaleti Halkla İlişkiler ve
Maliye Sorumlusu Serkan Tan, Haki kod adlı
sözde Orta Saha Maliye Sorumlusu Deniz
Yüksel... Turuncu kategori (600 bin TL ödüllü):
sözde TKP/MLK TİKKO Ovacık Gücü
Sorumlusu Yusuf kod adlı İlker Tezel,
Deniz Tezel kod adlı sözde TİKKO
Bölge Sorumlusu Cumhur Sinan
Okutulmuş, Rezzan Mardin kod
adlı sözde Dersim Saha YPS
Sorumlusu Ömer Duran, Jindar
kod adlı sözde Batı Cephe
YJA STAR Sorumlusu Pınar
Yıldırım, Ali Gever kod
adlı Murat Akdoğan... Gri kategori (300 bin TL ödüllü):
Sabri Kartal,
Yunus Dalgıç,
Meryem
Özsöğüt,
Ahmet
Doğruer,
Deniz
Tali... ELEBAŞILARINDA BÜYÜK PANİK
PKK/KCK/PYD-YPG bölücü terör örgütünün sözde Fırat Bölgesi lojistik sorumlusu ve örgütün Suriye'deki ikinci adamı olan Çiya Kobani kod adlı Azad Simi, 20 yılı aşkın süredir PKK'nın, özellikle Dağlıca, Aktütün ve Çukurca'da gerçekleştirdiği hain saldırıların planlayıcı ve uygulayıcı konumunda yer alıyor.
İstihbaratı bilgilere göre, bir dönem Kobani'de YPG'li grupları yöneten terörist Azad Simi'nin Türkiye'nin operasyonlarına hedef olacağı endişesini bariz şekilde belli etmeye başladığı, sinirli ve korkak yapısının gün geçtikçe belirginleştiği, özellikle de yer değiştirirken tedirginliğini etrafındaki teröristlerden gizleyemediği öğrenildi.