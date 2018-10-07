Mal varlığına el kondu

İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün, İstanbul'da aktif olarak faaliyet gösteren sözde 'eyalet hadimi', 'bölge hadimi', 'mütevelli esnaf', 'ünite yapılanması' ve 'talebe yapılanması'na yönelik geçtiğimiz aylarda operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında FETÖ
'nün, İstanbul Avrupa yakasında görevlendirdiği örgüt üyesi 22 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen
aralarında Ateş Tur turizm şirketinin tek imza yetkilisi Ekrem Ateş'in de aralarında bulunduğu 20 örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında, Güngören eyaletinde aktif olarak faaliyet gösteren mütevelli konumundaki Ali Osman Karcı'nın ise örgüt elebaşının talimatıyla örgüte yıllık bir milyon lira kaynak sağladığı tespit edildi.
Ekrem Ateş'in mal varlığına tedbir konuldu. Verilen tedbir kararında suça konu mal varlıklarının devrinin engellenmesi, delil vasfı taşıyan varlıkların muhafaza edilmesi ve daha sonra verilebilecek nihai hükümlerin icrasını sağlamak amacıyla talebin kabul edildiği kaydedildi. Mal varlığına tedbir konulan diğer şüpheliler ise, Güngören eyalet mütevellisi Ali Osman Karcı, Mehmet Yayla, Veli Köroğlu ve Yücel Aydın.