O gece FETÖ’cü siviller de uçaktaydı

Hain darbe girişimine yönelik Ankara
'da görülen duruşmada, Akıncı Üssü
'nden kalkarak bomba yağdıran uçaklara yakıt ikmali sağlayan tanker uçaklar gündeme geldi. Hafta içi görülen duruşmada İncirlik Üssü'nde vatani görevini yapan terhis olmuş erler tanık olarak dinlenirken, tanker uçaklarda sadece hain FETÖ
askerleri değil, sivil kıyafetli FETÖ üyelerinin de saldırıları havadan gözlemlediği ortaya çıktı. Tanık eski Er O.G.K ifadesinde, Ulaştırma Taburu'nda şoför olarak görev yaptığını, o gece havalanan uçaklara komutanlarını götürdüğünü söylerken şu bilgiyi verdi: "Yanlarında bir de sivil bir şahıs vardı. Bu kişi üs dışından geldi. Sivil arabasını üs içinde tabur binasına yakın bir yere park edip hızla uçağa doğru koştu ve bindi. Bu ilk kalkan uçaklardan biriydi. Üzerinde eşofman gibi bir kıyafet vardı. Üste daha önce bu kişiyi hiç görmemiştim." "SES GETİRDİ"
Tanık Er O.G.K., filo komutanı darbeci Binbaşı Orçun Kuş'un da uçuş sonrası çevresindekilerle olan diyaloğuna ilişkin anlatımlarda bulundu. O.G.K ifadesinde, Kuş'un uçuş sonrasında astsubaylara diyaloğunu "Filo komutanımız Orçun Kuş onlara bir soru sordu. Haberlerde bir şey var mı diye. Onlar da Meclisi'nin bombalandığını, bir de Sikorskylerin taradığını söyledi. O da 'O zaman yaptığımız eylem ses getirdi' dedi" ifadelerine yer verdi.