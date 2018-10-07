PKK-KCK operasyonu: 6 ilde 49 gözaltı

İçişleri ?Bakanlığı'nca, terör örgütü PKK
/KCK
'ya yönelik dün 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç
'un da aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla dün 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda, Batman'da 8, Ağrı'da 25, Ankara'da 5, Şanlıurfa'da 9 olmak üzere 49 kişi gözaltına alındı. 2 günde, PKK/KCK operasyonlarında toplam 137 şüpheli yakalandı.