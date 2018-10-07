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- operasyonu: 6 ilde 49 gözaltı

Giriş Tarihi: 7.10.2018
PKK-KCK operasyonu: 6 ilde 49 gözaltı
İçişleri ?Bakanlığı'nca, terör örgütü /'ya yönelik dün 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP Batman İl Başkanı 'un da aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla dün 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda, Batman'da 8, Ağrı'da 25, Ankara'da 5, Şanlıurfa'da 9 olmak üzere 49 kişi gözaltına alındı. 2 günde, PKK/KCK operasyonlarında toplam 137 şüpheli yakalandı.
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PKK-KCK operasyonu: 6 ilde 49 gözaltı
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