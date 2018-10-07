Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için korkunç iddia

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittikten sonra sırra kadem basan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın burada öldürüldüğü öne sürüldü. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasının içinde öldürüldüğü, daha sonra cesedinin başkonsolosluktan çıkarıldığı iddia edildi

AYNI GÜN 15 SUUDİ VATANDAŞ KONSOLOSLUĞA GELDİ

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiği 2 Ekim'de, Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşın, 2 uçakla İstanbul'a geldiği, aynı saatlerde başkonsoloslukta bulundukları ve daha sonra ayrılarak geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Reuters "Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü"

BAŞSAVCILIK: OLAY GÜNÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI, SORUŞTURMA TÜM BOYUTLARIYLA DERİNLEŞTİRİLEREK DEVAM ETMEKTE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Cemal Kaşıkçı'nın, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra haber alınamamasına ilişkin olay günü (2 Ekim 2018) soruşturma açıldığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan; "Başsavcılığımızca olay günü derhal soruşturma başlatılmış olup başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam etmektedir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasında şöyle denildi:

"Suudi Arabistan ülkesi vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018 tarihinde saat: 13:00'te gittiği aynı ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğuna dair iddia ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay günü derhal soruşturma başlatılmış olup başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam etmektedir."

SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞUNA YAPILAN TÜM GİRİŞ ÇIKIŞLAR DA EMNİYET TARAFINDAN İNCELENİYOR

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı saat 13.12'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna giden Cemal Kaşıkçı'nın (Jamal Ahmid H. Khashoggi) Başkonsolosluktan çıkmadığı tespit edildi.

Ayrıca bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının, 2 uçakla İstanbul'a gelip aynı saatlerde Başkonsoloslukta bulundukları ve daha sonra ayrılarak geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.

Emniyet yetkilileri soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bu çerçevede yürütüyor.

Kaşıkçı'nın Başkonsolosluğa girdiği saatle, nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre zarfında Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna yapılan tüm giriş çıkışlar da emniyet tarafından inceleniyor.

CEMAL KAŞIKÇI: TÜRKİYE SON DERECE MANTIKLI BİR SİYASET GÜDÜYOR VE SUUDİ ARABİSTAN'I KARŞISINA ALMIYOR

Cemal Kaşıkçı, yaklaşık 2 ay önce gazeteci Fahrettin Dede'ye çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Cemal Kaşıkçı, Türkiye'nin tüm iyi niyetine rağmen Suudi Arabistan'da izlenen Türkiye karşıtı politikanın sebebini ilişkin soruya; "Türkiye son derece mantıklı bir siyaset güdüyor. Suudi Arabistan'ın kendisine karşı izlediği politikaları bilmesine ve yakından takip etmesine rağmen Suudi Arabistan'ı karşısına almıyor. Buna karşılık Suudi Arabistan, Türkiye karşıtı siyasetini her geçen gün artırıyor" ifadelerini kullanmıştı.

"SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE'YE KARŞI SOĞUK SAVAŞA LİDERLİK EDİYOR AMA TÜRKİYE, KENDİSİYLE İTTİFAK KURABİLECEĞİ TEK ÜLKE..."

Kaşıkçı, "Suudi Arabistan, Türkiye'ye karşı soğuk savaşa liderlik ediyor ama Türkiye, kendisiyle ittifak kurabileceği tek ülke... Suriye'den İran'ı ancak Türkiye ile birlikte çıkarabilir. Suudi Arabistan, Türkiye ile yakınlaşmalı ve Türkiye ile bir araya gelmeli. Ve kendisini başarısızlığa götüren proje ve planlarını acilen terk etmeli. Yalnızca Türkler, olumlu bir vizyona sahipler..." demişti.

"ARABİSTAN'IN İSRAİLLE KUR YAPMASINA KARŞIYIM"

Kaşıkçı, Muhammed bin Selman'ın şahsında Suudi Arabistan'ın İsrail ile 'kur yapması'na karşı olduğunu açıkça dile getirip Suudi Arabistan'ın günün sonunda zarara uğrayacağını söylemişti.