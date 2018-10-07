İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'dan; Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra haber alınamamasına ilişkin açıklama:

"Olay günü derhal soruşturma başlatılmış olup başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam etmektedir"





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra haber alınamamasına ilişkin olay günü (2 Ekim 2018) soruşturma açıldığını bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, "Başsavcılığımızca olay günü derhal soruşturma başlatılmış olup başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam etmektedir" denildi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili soruşturma

OLAY GÜNÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI, SORUŞTURMA TÜM BOYUTLARIYLA DERİNLEŞTİRİLEREK DEVAM ETMEKTE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şöyle denildi:

"Suudi Arabistan ülkesi vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018 tarihinde saat: 13:00'te gittiği aynı ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğuna dair iddia ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay günü derhal soruşturma başlatılmış olup başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam etmektedir."



"CEMAL KAŞIKÇI'NIN DIŞARI ÇIKTIĞINA DAİR GÖRÜNTÜYÜ BİZİMLE PAYLAŞIN"

Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı; Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra haber alınamamasına ilişkin, "Konsolosluktan şunu talep ediyoruz: Lütfen Cemal Kaşıkçı'nın dışarı çıktığına dair görüntüyü bizimle paylaşın. Zorla tutulduğunu düşünüyoruz veya içeride misafir ediyorlardır. Misafirlerini salıvermelerini istiyoruz." demişti.