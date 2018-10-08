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'ne yolsuzluk operasyonu

"İhaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla 5 belediye çalışanı gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 11:03
Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 5 çalışanı ve 1 iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir iş adamı ise aranıyor. Şüphelilerin, doğrudan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildikleri ve savcılık işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
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