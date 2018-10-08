İşletmeler fırsatçılık yapıyor

Rekabet Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak
, SABAH'a konuştu. Kur artışı
, ekmek zammı gibi konularda sorularımızı yanıtlayan Prof. Dr. Ömer Torlak döviz
i bahane ederek fırsatçılık yapanlar
la ilgili olarak, "Ürünlerin sağlayıcıları olan bazı işletmeler tabiri caizse fırsatçılık yapabiliyorlar. Bunların yanında, fiyat artışında çok enerjik olan aktörler, fiyat düşüşünde pek istekli olmayabiliyor" diye konuştu. Ömer Bey, bu günlerde önemi bir kez daha anlaşılan Rekabet Kurumu'nun görevleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Rekabet Kurumu, mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un uygulanmasını gözetmek ve kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek üzere teşkil edilmiştir. Temel olarak rakiplerin birbiriyle anlaşarak mal veya hizmetlerin fiyat ya da üretim miktarını tespit etmesini, arz ya da talep miktarını kontrol etmesini, pazar/bölge paylaşımı yapmalarını, teşebbüslerin yani ekonomik aktörlerin rakiplerine pazarı kapamalarını, suni giriş engelleri yaratmalarını, piyasalarda aşırı konsolidasyon (yoğunlaşma) olmasını önlemeye çalışıyoruz. Şayet bu arzu edilmeyen davranışlar ortaya çıkarsa idari yaptırımlar uyguluyoruz. Döviz artışı ile ilgisi olmayan bazı ürünlerde yüzde 50'yi aşan fiyat artışları görüyoruz. Bununla ilgili neler yapılabilir?
Ülkemizde çok sayıda pazarda ithalata olan bağımlılık sebebiyle yurtdışından girdi temin edilmekte ve pek çok emtianın fiyatlaması döviz üzerinden yapılmaktadır. Bununla beraber fiyat yansımaları bir günde olmuyor yani kurdaki artış veya azalış kapsamında fiyatlar kademeli olarak uyarlanıyor. Şirketlerimizin kur riskini her zaman iyi yönetiyor olması beklenen bir olgu. Diğer taraftan ana ya da ara girdisinde dışa bağımlılığın olmadığı ya da görece düşük olduğu ürünlerin sağlayıcıları olan bazı işletmeler de bu tür zamanlarda tabiri caizse fırsatçılık yapabiliyorlar. Bunların yanında fiyat artışında çok enerjik olan aktörler fiyat düşüşünde pek istekli olmayabiliyor. Son yıllarda iş ahlakına yönelik değerlerimizdeki yozlaşmayla doğrudan ilişkili. Halkımızın temel ihtiyaç maddelerinin başında ekmek geliyor. Bununla ilgili de bir kafa karışıklığı var. Ekmek fiyatlarını da takip ediyor musunuz?
Tüketicilerimizden ya da bakanlığımızdan bir talep geldiğinde veya re'sen ekmek pazarı ve bu pazarla ilgili diğer pazarlarda incelemeler gerçekleştiriyoruz. Şu hususun altını önemle çizmekte fayda görüyoruz. Ekmek ve temel gıda maddelerinde olduğu gibi üretimi, arzı ve talebi konjonktüre bağlı olarak dalgalanma eğiliminde olan pek çok gıda ve tarım ürününde girdi bakımından arzın yetersizliği ve ithalata bağlı durumları göz ardı etmemek gerekir. Son dönemde kamuoyuna yansıyan ekmek ve temel girdisi olarak un pazarları için de bu durumlara bakılması gerekir. Rekabeti bozan durumların tespiti halinde kurum olarak tabii ki devreye girilir. Ancak, tüm sektörlerde olduğu gibi ekmek ve un pazarında da işleyen serbest piyasaya müdahil olma anlamında değil. Varsa rekabeti bozucu eylemler için Rekabet Kurumu devrede olur. Bizler piyasada fiyat denetimi yapmakla yükümlü değiliz. Fiyatın piyasa şartları dışında rekabeti bozucu şekilde oluşmasına yol açan sebepler var ise devreye gireriz. YATIRIMCI TEREDDÜT ETMESİN Türkiye'ye gelecek olan yatırımcıya da bir mesajınız olacak mı?
Ülkemizin piyasalara
ilişkin mevzuatı oldukça
sofistike ve kurumlarımızın
gerek tecrübesi gerekse de
entelektüel seviyesi yüksek.
Piyasalarda tasarım yani
oluşum son derece önemlidir.
Burada, mimari anlamda
somut ve statik bir tasarımdan
bahsetmiyoruz;
işlem maliyetlerinin düşük
olduğu, piyasaları destekleyen,
yatırımcıya güven
veren hukukun ve kurumların
varlığı ve iyi işleyişinden
bahsediyoruz. Yani kural
ve kurumsal düzenlemeler
bağlamında bütüncül bir
rekabetçi piyasa mimarisinden
bahsediyoruz aslında.
Fark etmişsinizdir piyasalar
iyi dizayn edilmişse,
işlem maliyetleri azsa, iyi
kurallar hakimse hiçbirimiz
piyasa hakkında düşünmeyiz,
yani konuyu "hafife alırız."
Ne zamanki piyasa iyi
işlemez, o zaman bir şeylerin
eksik olduğunu anlayabiliriz.
Türkiye'de ekonomiyle
ilgili kurumlar en
ileri ekonomilerdeki yeterliliğe
sahip. Piyasalarımızın
iyi işlemesi, aksaklıkların
zamanında çözümü ve
piyasaya duyulan güvenin
sarsılmaması için
var gücümüzle çalışıyoruz.
Bu bağlamda, ülkemize
gelecek olan yatırımcıya
kurumlarımız adına güven
bakımından tereddüt etmemesi
mesajını verebilirim. DİJİTAL KARTEL KABUL EDİLEMEZ ABD patentli Google, Facebook, Twitter gibi internet siteleri Türkiye'deki haber siteleri ve gazetelerin içeriklerini kullanarak kendilerine trafik sağlıyor. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de hiçbir mali yükümlülük altına girmeden büyük gelirler elde ediyorlar. Türkiye'de dijital yayıncılığın geleceğini tehdit eden ve rekabet şartlarını ortadan kaldıran bu kuruluşlar hakkında neler yapılabilir?
Bugün dünyada en çok tartışılan
konuların başında,
'platform' olarak tabir edilen
bu şirketlerin nasıl kontrol
edileceği gibi konular
geliyor. Gerçekten de dijital
platformlar yepyeni bir
örgütsel model ile piyasalara
nüfuz ediyor, onları
yeniden yapılandırıyor ve
mevzuat boşlukları ve teknik
yöntemleri kullanarak çok
ciddi menfaatler sağlıyorlar.
Dünyadaki hiçbir rekabet
otoritesi bu firmaların dijital
kartel güçlerinden kaynaklanan
"her istediğimi
yaparım" gibi bir anlayışla
piyasada faaliyet sürdürmesine
izin veremez/sessiz
kalamaz. Başka bir deyişle,
sahip oldukları pazar
gücü dikkate alındığında bu
tür devasa dijital şirketlerin
piyasayı kapatacak, satıcı
karşısında daha az ve
yetersiz bilgiye sahip olduğu
düşünülen tüketicileri ya
da platformun diğer taraflarındaki
sağlayıcıları/reklam
verenleri sömürecek
şekilde kullanmaları
bugün
de radarımızda,
yarın da radarımızda
olacak. ENFLASYONDAKİ ARTIŞ SUNİ DE OLABİLİR Eylülde enflasyon rakamlarında kurdan kaynaklanan bir yükseliş görüldü. Enflasyonla mücadelede kuruma ne gibi görevler düşüyor?
Enflasyon, fiyatlardaki genel ve kalıcı artış
ile satın alma gücündeki azalıştır. Ancak enflasyon,
suni de olabilir. Burada kastettiğimiz,
pazar gücünü kötüye kullanan, verimlilik/
etkinlik dışı yollarla pazar gücü elde
eden -örneğin rakiplerini satın alarak ya da
rakipleriyle birlikte rekabet parametrelerini
(fiyat, çıktı miktarı, kalite gibi) piyasanın
dışında belirleyerek- aktörlerin davranışları,
belli alanlarda mevzuatın eksik olması ya
da kurumsal yapının ekonominin dinamizmine
ayak uyduramaması gibi sebeplerle de ortaya
çıkabilir. Biz de ilgili kurumlarla işbirliği
halinde bir taraftan hukuki yaptırımlar uygularken
bir yandan da enflasyon-sanayi-rekabet
politikası ilişkilerini araştırıyoruz. AMACIMIZ TÜKETİCİ FAYDASINI ARTIRMAK Türkiye serbest piyasa ekonomisini iyi uygulayan ülkelerden biri. Rekabet Kurumu serbest piyasa ekonomisi ve tüketicinin haklarının korunması konusundaki dengeyi nasıl sağlıyor?
Piyasa, iyi dizayn edilirse ve iyi kurallar
ve kurumlarla desteklenirse en iyi sonuçları
verecektir. Tüketicilerin iyi işleyen piyasalardan
fayda sağlaması, mümkün olduğunca
yeterli ve ayrıntılı bilgi sahibi olmaları ve
onların ödedikleri para dışındaki zaman gibi
alternatif maliyetlerinin azaltılması yoluyla
piyasadaki rollerinin daha etkin olması için
çaba harcıyoruz. Diğer taraftan, Bakanlığımız
ile tüketici faydasını artıracak şekilde her iki
hukuk dalının nasıl işbirliğine gidebileceğine
yönelik de çalışıyoruz.