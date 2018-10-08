Mardin'de terör örgütünün kullandığı barınak ve sığınaklar böyle imha edildi

Operasyonda, bölgede yapılan aramalarda PKK'lı teröristlere ait 2 adet Zagros diye tabir edilen keskin nişancı tüfeği de ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin ilçesi kırsal alanında bulunan Dibek mahallesi sözde Bagok bölgesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak icra edilen hava destekli, "Kılıç-40" özel birlik operasyonunda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede arama çalışmaları yapıldığı belirtildi. Açıklamada devam ile şöyle deniyldi:

"Mardin İl Jandarma ekiplerince bölgede yapılan geniş çaplı arama tarama faaliyetinde birçok barınak ve sığınaklarda yaşam malzemesi ve el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Yapılan arama tarama faaliyetinde ele geçirilen malzemeler, 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet M-4 piyade tüfeği, 8 adet 12.7 mm dolu mühimmatı, 2 adet keskin nişancı silah dürbünü,1 adet monte etmek için kullanılan kelepçe, 1 adet susturucu (M-4), 5 adet M-4 piyade tüfeği şarjörü, 148 adet 5,56 mm fişek, 2 adet taarruz tipi el bombası, 2 adet tabanca şarjörü, 30 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet termal dürbünü, 10 adet hafıza kartı, 4 adet radyo, 1 adet ses kayıt cihazı,1 adet yeasu marka telsiz, 5 adet Samsung marka cep telefonu, 8 adet büyük tüp, 20 kilo amonyum nitrat, 1 adet silah gezi ve bir miktar örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir."

Düzenlenen operasyonda sıcak görüntülerde yaşanırken, patlayıcı düzenekleri ve patlayıcı tuzakların askerler tarafından imha edildiği görüldü.