Turan Kışlakçı canlı yayında açıkladı: Cemal Kaşıkçı öldürüldü

Günlerdir gazeteci arkadaşının akıbetini araştıran gazeteci Turan Kışlakçı bugün A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada "Cemal Kaşıkçı öldürüldü. Biz içeride misafirhanede olduğunu sonrasında da çıkarıldığını düşünüyorduk. Ancak birkaç yerden teyit ettik. Cemal Kaşıkçı öldürüldü. Hepimizin başı sağ olsun. Biz gıyabi cenaze namazı için hazırlanıyoruz. Bundan sonra dünya vicdanı ve Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek." dedi.

Gazeteci Yazar Turan Kışlakçı "Cemal Kaşıkçı öldürüldü"

"VERİLEN BİLGİLERE GÖRE KONSOLOSLUK BİNASINDA ÖLDÜRÜLDÜ"



Turan Kışlakçı, Suudi gazetecinin öldürüldüğü bilgisinin hangi kaynağa dayandığına ilişkin soruya, "Bu konuda yetkililer bize öldürüldüğünü ifade ettiler. Dün nişanlısını da arayıp aynı şekilde üzülmemesi gerektiğini fakat taksiratını onlara haber vermememizi istediler. Medyadan duydu maalesef" şeklinde yanıt verdi. Kışlakçı, " Konsolosluk binasında mı öldürüldü?" sorusuna da , "Verilen bilgilere göre konsolosluk binasında öldürüldü. Daha detayları da büyük ihtimalle bugün, yarın açıklanacak. DEAŞ bile böyle bir eylemde bulunmadı. Bu, DEAŞ vari bir eylem. Umarım bütün dünya vicdanı buna karşı harekete geçer. Dünya vicdanı bunu kaldıramaz. Hiçbir diploması tarihinde benzeri yok. Size misafir olan bir insanı barbarca öldürüyorsunuz. Bu doğru bir şey değil" diye yanıt verdi.

"KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN ÇALIŞMADIĞINI İFADE ETTİLER"



Kışlakçı, Suudi gazetecinin cenazesinin konsoloslukta olup olmadığına ilişkin soruya ise, "Onunla ilgili bilgimiz yok. Burada olmadığını biliyoruz biz. Biz zaten bundan dolayı kamera bilgilerini istedik. Dün Reuters'ı sayın konsolos çağırmış. Reuters'ı içeri alıp bütün odaları gösterdi. Bizim başından beri talep ettiğimiz bir şey vardı; 'Kamera görüntülerini verin'. O gün de kamera görüntülerinin çalışmadığını ifade ettiler Reuters'a. Bu bile her şeyi ispatlıyor, ortaya koyuyor" yanıtını verdi.



"BARBAR BİR ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İLE İLGİLİ İFADELER KISMI TEYİT EDİLDİ"



Kışlakçı, Suudi gazetecinin ölüm haberinin 2 gün önce kendilerine ulaştığını belirterek, "Teyit ettirememiştik. Dün bunu teyit ettirdik. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü haberi doğru. İkinci bir haber; çok vahşice öldürüldüğü yönünde. Bununla ilgili bilgilere ulaştık ama henüz ciddi manada teyit ettiremedik. Öldürüldüğü kesin ama barbar bir şekilde öldürüldüğü ile ilgili ifadeler ise kısmi teyit edildi. Bugün veya yarın yetkililerimiz bu konuda açıklama yapacak. Bu, DEAŞ'in nasıl ortaya çıktığının da bir görüntüsü diyebiliriz.Bu vahşice eylem kabul edilemez. Biz buna tepki göstereceğiz. Biz sadece insanların değil, devletlerin de buna tepki göstermesini istiyoruz. Cemal Kaşıkçı'nın ailesi, bütün çocukları Amerikan vatandaşı. Kendisi de Amerikan vatandaşıydı. Bir çocuğu hariç. Amerika'nın buna tavır koymasını bekliyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin diplomatik anlamda tavır koymasını bekliyoruz" dedi.

"GIYABİ CENAZE NAMAZIMIZ OLACAK"



Kışlakçı, "Yarın veya öbür gün, burada konsolosluğun önünde veya bir camide gıyabi cenaze namazımız olacak. Yetkililer açıklama yaptıktan sonra cenaze ile ilgili bilgi verdikten sonra gıyabi cenaze çalışmalarımız var" diye konuştu. Kışlakçı, bir gazetecinin "Tek bir ülkenin operasyonu mu sizce? Başka ülkelerden şüpheleniyor musunuz?" şeklindeki sorusunu, "Bizde bulgu yok ama dün Türk yetkililerinin, polisin yaptığı açıklamada 'İki ülkeden gelen uçak' denilmişti. Bu şu demek; Sadece Suudi Arabistan değil, başka ülkelerden de gelen birileri bu işin içinde yer aldı. Teyit ettiremediğimiz şey şu; Buraya gelen 15 kişi ilk saatlerden itibaren direkt Cemal Bey'i bayıltıp, parçalara bölüp, herkes bir parçasını alıp köpekler gibi gidiyor. Bunun detaylarına girmek istemiyorum. Umarım böyle bir şey olmamıştır. Eğer olmuşsa, bunun sonuçları kesinlikle ağır olacak. Dünyanın hiçbir yerinde, diplomasi tarihinde böyle bir olay vuku bulmamıştır. Gelen ve giden arabaların güzergahı tespit edildi bildiğim kadarıyla" şeklinde cevapladı.



YASİN AKTAY: ÇOK VAHİM BİR DURUM

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da Suudi Arabistan vatandaşı olan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili konuştu. Aktay; Bir ay kadar önce görüşmüştük. Bana, Suud vatandaşlarına yönelik yapılabilecek operasyonlardan endişelerinden bahsetmişti. Türkiye'de yapılamayacağına dair ifadeleri olmuştu. Türkiye'de bu tip operasyonlar yapamayacaklarına dair güven duyuyordu. Kendisiyle ilgili böyle bir durum olduğunu tam olarak ifade etmemişti. Ben de kendisine yardımcı olabileceği yönünde ifadem olmuştu.

"BÜTÜN TEDBİRLERİN DE ALINDIĞINI BİLİYORUM"

Çok vahim bir durum. Acı bir durum. İnsanların neye güvenecekleri açısından zor bir durum. Tüm gelenekleri yok eden, darbe vuran bir durum. Randevuyla gidiyor. 2 saat öncesinden konsolosluğa haber veriyor. Saat 13.00'te geliyorum diye bilgi veriyor. Randevulaşıyorlar. Saat 13.00'te evrağın hazır diye bekliyor. O saatte de 2 uçak dolusu insan geliyor ve aynı saatlerde konsoloslukta bulunuyor. Bana 16.40 civarı haber veriliyor. 3 saat 40 dakika sonra ilk haber alanın ben olduğumu anlıyorum. Ben gerekli yetkililere haber veriyorum. Bütün tedbirlerin de alındığını biliyorum.

İlk aldığım yanıt çok vahim. Girip çıkmaması olağanüstü bir durum. Orası bir konsolosluk, diplomatik bir merkez. Cemal Kaşıkçı bilinmeyen bir insan değil. Dünya çapında bir insan. Türkiye'de de tanınan bir insan. Benim de şahsi bir dostluğum var. Suudi Arabistan'ın en entelektüel insanı olarak biliniyor. Onu herkes tanıyordu. Görüşleri ilgiyle izlenmesi gereken bir insan. Kendisine bir şey yapılmayacağı güvenle gitmiş oldu.



Türk emniyeti, istihbaratı hiçbir şey kaçmaz ondan. Eğer bir operasyon o saatten sonra yapılmış olsaydı kesinlikle yapılamazdı. Belli ki 13.00 ile 16.40 arasında bir şey yapılmış olacak.

Emniyetin verdiği bilgiye göre Kaçıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı günü saat 13.12'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndaki randevusuna gitti ve bir daha dışarı çıkmadı.