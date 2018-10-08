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merkezli 14 ilde 'ye operasyon: 18 gözaltı

merkezli 14 ilde / silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 12:27
Van merkezli 14 ilde FETÖ'ye operasyon: 18 gözaltı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; / silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların, örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personelle deşifre olmamak için kullandıkları 'Ardışık Arama ve Kripto Şifreleme' yöntemlerinin Van'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyesi olan 19 askeri personele yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 8 Ekim 2018 günü Van merkezli Afyonkarahisar, Trabzon, Mardin, İstanbul, Giresun, Amasya, Burdur, Gaziantep, Kahramanmaraş, Karabük, Konya, Isparta ve İzmir illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şüpheli şahsın ise yakalama çalışmaları devam etmekte olup, soruşturma çok yönlü devam etmektedir" denildi.

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Van merkezli 14 ilde FETÖ'ye operasyon: 18 gözaltı
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