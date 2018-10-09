FETÖ'ye yeğen şoku!

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Gülen ve avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, önceki celse istenilen bazı belgelerin geldiğini belirterek, bu evrakları okudu. Önceki ifadelerini tekrarlayarak, suçlamaları kabul etmeyen sanık Gülen, ByLock kullanımına ilişkin "ByLock programını telefonuma, çevirilerle alakalı olarak Adnan Öztürk yükledi. Adnan Öztürk dışında kimseyle yazışmadım, görüşmedim ve kimseyi de eklemedim." ifadesini kullandı. Mahkeme Başkanı Çolak, sanığa, "Tercüme için bağlantı kurdum diyorsun ama içeriklerde hiç tercüme yollamamışsın" dedi. Başkan'ın sorusuna Gülen, "Yurt dışında olduğum için hatırlamıyorum." yanıtını verdi. Sanık Gülen'in beyanlarının ardından Cumhuriyet Savcısı Cemalettin Şimşek, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.



"Örgüt tarafından özel eğitildi"



Savcı Şimşek, Gülen'in Bylock kullandığını, örgütle iltisaklı şirkette sigortalı gösterildiğini ve örgüt elebaşının talimatı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığını belirterek, soruşturma ve kovuşturma sırasında elde edilen tüm delilerin sanığın FETÖ üyeliğini gösterdiğini söyledi. Sanığın FETÖ elebaşının akrabası olduğunu belirten Şimşek, örgütün yurt dışı yapılanmasından sorumlu Adnan Öztürk ile bağlantısının bulunduğunu vurguladı. Şimşek, Selman Gülen'in bu nedenlerden dolayı örgütün yurt dışı yapılanmasında yer alan kişilerden biri olabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Sanık Selman Gülen'in telefonunda tespit edilen Bylock'un, 'Selman812' kullanıcı adıyla 24 Ekim 2015'te yüklendiği ve 19 Şubat 2016'ya kadar 137 kez bağlantı sağlandığı tespit edilmiştir. Programa 18 kişiyi eklediği belirlenen sanığın, ByLock'u oldukça yoğun şekilde kullandığı anlaşılmıştır. Örgüt elebaşı Gülen ile akrabalık bağı olmasının yanı sıra firari Adnan Öztürk'le de bağlantısı tespit edilen sanığın örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgüt içinde aktif rol aldığı belirlenmiştir."



Sanık Gülen'in, FETÖ'nün "gaybubet" olarak adlandırılan evlerine yönelik operasyonda yakalandığına işaret eden Şimşek, Selman Gülen'in örgüt tarafından özel eğitildiğini ve bu kapsamda örgütün şirketlerinde çalıştırıldığını söyledi. Selman Gülen'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediğini bildiren Savcı, sanık Gülen'in 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Esasa ilişkin mütalaanın ardından söz hakkı verilen sanık Gülen ve avukatı savunma için süre talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı Çolak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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