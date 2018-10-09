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Kaşıkçı kaybolmadan 3 gün önce BBC'ye röportaj vermiş

'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci , bu olaydan 3 gün önce verdiği röportajda, "ülkesinde tutuklananların muhalif bile olmadığını" savundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 11:03
Kaşıkçı kaybolmadan 3 gün önce BBC'ye röportaj vermiş

BBC'de yer alan haberde, yazarı 'nın, kaybolduğu 2 Ekim tarihinden 3 gün önce İngiltere'nin başkenti Londra'da bir konferansa katıldığı belirtildi.

"BU OLAYLAR İNSANLARI KORKUTUYOR"

Kaşıkçı, konferans sonrası BBC'ye verdiği röportajda da, "'da büyük bir değişim yaşanıyor. Bu daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Eleştiri yapan gazeteciler tutuklanıyor. Tutuklananlar muhalif bile değil. Bu olaylar insanları korkutuyor." görüşünü aktardı.

"KEŞKE BU FIRSAT BANA KENDİ ÜLKEMDE VERİLSEYDİ"

Birçok arkadaşının sebepsiz tutuklandığını duyduğunu ve bu nedenle Suudi Arabistan'a dönmediğini dile getiren Kaşıkçı, "Ben sadece bir gazeteciyim. Konuşma, yazma özgürlüğüne sahip bir gazeteciyim. Washington Post gazetesi bana bir alan verdi ve ben de orada düşüncelerimi özgürce yazıyorum. Keşke bu fırsat bana kendi ülkemde verilseydi." ifadelerini kullandı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı, geçen hafta salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

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Kaşıkçı kaybolmadan 3 gün önce BBC'ye röportaj vermiş
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