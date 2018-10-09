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Başkonsolosluğu'na akşam 3 kişi girdi

Levent'teki 'ın Başkonsolosluğu'na akşam saatlerinde 3 kişinin girdiği görüldü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 23:11
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na akşam 3 kişi girdi

Levent'teki 'ın Başkonsolosluğu'na akşam saatlerinde 3 kişinin girdiği görüldü.

Başkonsolosluğun arka kapısından 21.30'da giriş yapan 3 kişiden birinin elinde bulunan alet çantası dikkati çekti. Kapıda konsolosluk yetkilisi tarafından karşılanan kişiler, içeride yaklaşık bir saat kaldı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili başkonsolosluk binasında inceleme yapılması bekleniyordu.

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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na akşam 3 kişi girdi
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