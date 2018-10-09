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Terör örgütü elebaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıkan il başkanı tutuklandı

Terör örgütü /'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan İl Başkanı tutuklandı. Toğuç'un terör örgütü elebaşı 'ın da aralarında bulunduğu teröristlerle dağda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 19:59
Terör örgütü elebaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıkan HDP il başkanı tutuklandı

Terör örgütü /'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan İl Başkanı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 Ekim'de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan HDP Başkanı Toğuç emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Toğuç, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

- Dağda teröristlerle fotoğraf çektirmiş

Öte yandan, Toğuç'un terör örgütü elebaşı , terör örgütünün sözde sorumlusu Derya Koçgiri kod isimli Naciye Çakmak ve örgütün kuryesi Yaşar Bozan'ın da aralarında bulunduğu teröristlerle dağda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığınca, 6 Ekim'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

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Terör örgütü elebaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıkan HDP il başkanı tutuklandı
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