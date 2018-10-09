TSK’daki kripto FETÖ’cülere baskın: 45 gözaltı kararı

İstanbul Başsavcılığı tarafından Fetullahçı terör örgütünün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri 45 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı üzerine operasyon başlattı.



İstanbul ile 25 farklı ilde eş zamanlı olarak başlayan operasyon çerçevesinde TSK mensuplarının sözde imamları da operasyona dahil edildi.

25'i asker olan şüphelilerden 2'sinin Albay, 4'ünün Binbaşı, birinin yüzbaşı 7'sinin Üstteğmen 9'unun astsubay olduğu öğrenildi.

20 şüphelinin ise mahrem imam olduğu kaydedildi.



Şüphelilerden birisinin muvazzaf Albay olduğu öğrenilirken Askeri mahallerde yapılan aramalara İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda görev yapan bir çok savcının katıldığı öğrenildi.