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‘Polisle çatışın’ emrini o vermiş

Tanık Uzman Çavuş Naim Memiş: gecesi bize ‘polisle çatışın’ emrini Albay Veysel Kavak verdi

ERSAN ATAR
ERSAN ATAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018
'cü darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Güvenlik Harekât Merkezi'nde görev yapan uzman çavuşlar, darbecilerin 'da verdiği, "Gerekirse polisle de çatışın" emrini dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Darbeci Albay Veysel Kavak tarafından verildiğini söyledi.

TANIK ASKER ANLATTI
'da darbeciler harekât üssü olarak kullandığı ile ilgili davanın dünkü duruşmasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Güvenlik Harekât Merkezi'nde görev yapan Uzman Çavuş Naim Memiş tanık olarak dinlendi. Memiş, olayların saat 21.15 gibi başladığını belirten Kavak, Genelkurmay Başkanlığı tarafından silah sesleri gelmeye başladıktan sonra darbeci Albay Veysel Kavak'ın polise de ateş açılmasına yönelik verdiği emri, "Genel Sekreter Veysel Kavak beni arayarak bir anons yaptırmamızı istedi. Bana, 'Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilemiyoruz. Bir terör saldırısı olabilir' dedi. 'Gelen kişiler asker ve polis kıyafetli de olabilir, girişlerine müsaade edilmeyecek, kim olursa olsun. Gerekirse çatışılacak' tarzında bir talimat verdi" ifadeleriyle anlattı.
Memiş, kendisinin bu emri yerine getirdiğini söyleyerek, "Hatta bazı arkadaşlar olayı yanlış anlamışlar galiba 'polisle mi çatışacağız' diye. Ben dedim ki hayır, ben böyle bir şey söylemiyorum, asker kanuna tabidir. İç Hizmet Kanunu'nda silah kullanma yetkileri neyse onu uygulayacaksınız diye kendimce bir düzeltme yaptım" sözleriyle kendisini savundu.
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‘Polisle çatışın’ emrini o vermiş
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