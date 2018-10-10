Turkuvaz Medya Grubu’na iki ödül

Medya alanında verdiği ödüllerle kamuoyunda ses getiren Anadolu Yayıncıları Derneği'nin 4. Anadolu Medya Ödülleri'nin sahipleri Ankara'da yapılan bir törenle açıklandı. Turkuvaz Medya iki ödüle layık görüldü. Sürekli yeni haberlerle içeriğin güncel tutulması, haber başlıkları, sunum ve görsellikteki başarısı, dünyanın her tarafından haberler verilmesi, güçlü ekip ve altyapısı, canlı ve taze habercilik yapması nedeniyle yılın internet gazetesi sabah.com.tr seçilerek Genel Yayın Yönetmeni İsa Tatlıcan ödüllendirildi. Yerli ve milli anlayışla yaptığı yayınlarla milli iradenin yanında yer alması, darbe arayışında olanlara karşı set olması, Türkiye'ye yönelik ekonomik ve sosyal operasyon yapmak isteyenlerin gerçek yüzünü ortaya koyan vizyonu ve kısa sürede en çok izlenen haber kanalı olma başarısıyla Türkiye'nin en genç haber kanallarından aHaber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni oldu.

YILIN TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ-ABDULHALİK ÇİMEN- a HABER

YILIN YAZILI ESERİ İSLAMOFOBİ

Yılın yazılı eseri ödülünü John L. Esposito ile çalışarak ortaya çıkardığı İslamofobi adlı eseriyle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alırken, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren TRT World Forum ile yılın Projesi ödülüne uygun görüldü. Yılın Sivil Toplum Kuruluşu ödülünün gençleri her türlü bağımlılıktan uzak tutmak için yoğun mesai harcayan Yeşilay adına Mücahit Öztürk'e verildi.

YILIN İNTERNET GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ- İSA TATLICAN -SABAH COM.TR

ANADOLU'YA RUH VERENLER DE UNUTULMADI

Etno Spor ve Kültürüne katkısı, unutulmaya yüz tutmuş spor dallarını hatırlatması, geleneksel spor branşlarının canlandırılmasına etkisi nedeniyle Bilal Erdoğan, Türk tarihi alanındaki önemli araştırmaları, Osmanlı ve Selçuklu tarihi alanında önemli hizmetleri ve çalışmalarıyla gençlere tarihi sevdirmesi nedeniyle Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan, dış politika, sosyoloji ve psikoloji alanında verdiği önemli eserler, Türk milletine aşıladığı güven nedeniyle Alev Alatlı bu yıl ilk olarak verilen Anadolu'ya Ruh Verenler kategorisinde ödüle layık görüldü.





Ödül sahipleri 18 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek görkemli törenle ödüllerini alacaklar.

Anadolu Yayıncıları Derneği Başkanı Sinan Burhan, geçtiğimiz Salı günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında yerel radyo ve televizyonlarda verilecek reklamlarda yüzde 10 oranında indirime gidileceğini açıkladı.