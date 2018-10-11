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'da operasyonu 14 gözaltı

'da göstermelik iş yerleri üzerinden cihazları ile lik yaptıkları öne sürülen 14 şüpheli, mali polisler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 10:45
Ankara'da tefeci operasyonu 14 gözaltı

Operasyonda, çok sayıda kredi kartı ve 250 bin para ele geçirildi. 'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma sonucu, Altındağ ilçesindeki birçok iş yerinde cihazı ile lik yapıldığı belirlendi. Polis ekipleri, özellikle 'kuyumcu' ve 'ambalajcı' adı altında faaliyet gösteren çok sayıda iş yerine sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, herhangi bir mal ve hizmet satmadığı halde kredi kartlarından belirli faiz oranları karşılığı çekim yaptığı öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramada, mağdurlara ait 261 kredi kartı ve kredi kartlarından yapılan işlemlere ait dokümanlar ile çok sayıda POS cihazı, para sayma makinesi, başka firmalara ait yazar kasalar, 1 kurusıkı tabanca ve tefecilikte kullanıldığı değerlendirilen 250 bin TL para ele geçirildi.

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Ankara'da tefeci operasyonu 14 gözaltı
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