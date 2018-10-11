Darbeci emir subayı soru hırsızı çıktı

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülen Genelkurmay Çatı Davası dosyasında, tanık sıfatıyla ifade veren Necmi Aslan, çocukluk arkadaşı olan Yurtta Sulh Konseyi üyesi darbeci Albay Ali Yazıcı
'nın kendisiyle birlikte çocukluk yıllarından itibaren FETÖ
'nün sohbetlerine gittiğini anlattı. Hain darbe girişimi sanıklarından olan tutuklu Yazıcı ile aynı mahallede büyüdüğünü anlatan Aslan, Trabzon'da FETÖ'nün Zafer Fen Dershanesi
'nde eğitim aldıklarını, askeri lise sınavı için İstanbul
'a getirildiklerinde sınava 20 gün kala Beyazıt'ta bulunan cemaat evinde soruların kendilerine verildiğini anlattı. İstanbul'da ifade veren Aslan, o dönemde aralarından ayrıldığını anlatarak, "sınavı kazanmama rağmen ayrıldığım için mülakattan geçemedim. Ali Yazıcı ve Ali Yavuz
soru cevaplarını aldığımız cemaat abileri sayesinde mülakatı kazanarak askeri liselere girdiler" dedi. İşte o çarpıcı ifadeler: SORULARI EVDE VERDİLER
Bizi Trabzon'a getirdiler. Burada cemaat yurdu olarak kullanılan Damla pansiyonda kaldık. Zafer Fen Dershanesi'nde eğitim gördük. Daha sonra askeri lise sınavına girmek üzere bizi İstanbul'a getirdiler. Sınava 20 gün kala Beyazıt'ta bulunan cemaat evine getirildik. Başımızda cemaatin ev abileri vardı. Buraya ilk geldiğimiz gün, abiler tarafından burada olup bitenleri hiç kimseye söylemeyeceğimize dair Kur'an-ı Kerim'e el bastırdılar. Bize verilen askeri lise sınav soru cevaplarına çalıştık. Bu sınav sorularının cevaplarını bize gösterirlerken ve her namazdan sonra Fetullah Gülen
hakkında bize sohbetlerde bilgi veriyorlardı. Evde Sızıntı dergisini okutturup bizleri abone yapıyorlardı." AYRILINCA MÜLAKATTA ELENDİM
Mülakatlara girmeden önce ben sohbetlerde, Kur'an-ı Kerim'de olan her şeyi kabul ediyorum, olmayan hiçbir şeyi kabul etmiyorum dediğim için onlardan ayrıldım ve bir daha beni aralarına almadılar. Sınavı kazanmama rağmen aralarından ayrıldığım için mülakatları geçemedim. Ali Yazıcı ve Ali Yavuz soru cevaplarını aldığımız cemaat abileri sayesinde mülakatı kazanarak askeri liselere girdiler.