Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Gel bizi göm diyorlar! Gideceğiz

Isparta'da 24 Haziran'da ülkesine partisine milletin adamına sahip çıktı. Isparta sadece demokrasinin değil vefanın da şehri olduğunu gösterdi.

24 Haziran'da ülkesine, devletine ve istikbaline sahip çıkan Isparta'nın tavrını yine ortaya koyacağına inanıyorum. Isparta'nın bizi mahcup etmeyeceğine inanıyorum.

''GÜVENLİK KUVVETLERİMİZ TERÖR ÖRGÜTLERİNE KAS KUSTURUYOR''

Attığımız kararlı adımlar sayesinde Cerablus'tan El Bab'a, Afrin'den Irak'ın kuzeyine, Cudi'den Gabar'a, Tendürek'e kadar çok zor coğrafyalarda, güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütlerine kan kusturuyor kan. Bu millete ihanet edenleri oralara bırakmayacağız. Bölücü terör örgütü tarihin en büyük hezimetini yaşıyor. Telsiz konuşmalarından bunları biliyoruz, duyuyoruz.

MÜNBİÇ KONUSU; "GEL BİZİ GÖM" DİYORLAR ''ORAYA DA GİDECEĞİZ'

Şimdi de Münbiç'te kanallar açıyorlar. Bu ne demektir 'Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın.' Oraya da girilecek. Bize söz verdiler, '90 günde burayı terk edeceğiz' dediler, terk etmediler. Gereği yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Oraya da girilecek"

MUHTARLARA UYARI: HESABINI SORARIZ

Muhtarlara sesleniyorum, bu vatan topraklarını satacak olursanız bu millet size hakkını helal etmez bizde size bunun hesabını sorarız.

''TÜRK MİLLETİ OLARAK BÜYÜK BİR DESTANA İMZA ATTIK''

Bir dönem karanlık suikastlerle milletimizi karanlıklara sürüklemeye kalktılar. Hukuk koluyla darbeye kalkıştılar. Eli kanlı örgütleri üstümüze saldılar. Bozguna uğrattık. FETÖ eliyle ülkemize kast ettiler, bunu da püskürttük. 15 Temmuz gecesi sizlerle beraber bunların ağababalarına hayatlarının dersini verdik. Isparta'da 100 kilo altın, 5 milyon para bulundu. Bunlar Isparta'ya da böyle girmişler. Altın ve parayı buldu güvenlik güçlerimiz ve el koydu. Türk Milleti olarak büyük bir destana imza attık.

''TAVİZ VERMEYECEĞİZ''

Her yolu deneyerek başaramayanlar bizi ekonomi üzerinden sınamaya kalktılar. Başarılı olamadılar. Aldığımız tedbirlerle iyileşmeyi hızlandırdık. Açıkları kapatıyor, reel sektörde çarkları hızlandıracak adımlar atıyoruz. Kalkınmadan, istihdamdan taviz vermediğimiz gibi, tasarruf ve bütçe disiplininden de taviz vermeyeceğiz.

Emeklimizin, işçimizin, esnafımızın, engellimizin, dul, şehit yakınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz. 2023 hedeflerimize kadar durup, dinlenmeyeceğiz.

''ONLAR ÖLÜLERİ BİLE REHİN ALDILAR''

Ana muhalefetin başındaki zat, Ispartalı onu iyi tanır. Eline almış bir paçavra, Meclis'te konuşuyor. Gazi'deki bir hastanede kağıt gitmiş, ameliyat yapılmayacak. Bunu duydunuz mu, gördünüz mü? Ben zaten onun ne mal olduğunu biliyorum. Onu ben SSK'nın başında olduğu zamandan tanırım. Nasıl çökerttiğini iyi bilirim. Benim jenerasyonum da onu çok iyi bilir. Onlar ölüleri bile rehin aldılar. Bunlar böyle adamlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da halka hitap etti

''SEN BİTTİN, TÜKENDİN!''

Bay Kemal, hastanelerde tedaviler, ameliyatlar durdu mu gel de Isparta'nın şehir hastanesine bak. Yalan olur da böylesi olur mu. Bu nasıl vicdansızlıktır. Atıyorsun da dikkatli at. En güçlü olduğumuz yerden bizi vurmaya kalkıyorsun. Sen bittin, tükendin sen. Sana Mart 2019'da sana öyle bir ders verilecek ki belini doğrultamayacaksın. Ameliyatlar yasaklanmış, şu yalana bak ya.

Senin zamanında röntgen için 8 ay sonraya randevu veriyorlardı. Ne konuşuyorsun?

''IMF KAPILARINDA BU ÜLKEYİ BEKLETENLER ŞİMDİ AHKAM KESİYOR''

Değerli kardeşlerim, elbette her dönemin vatanperverleri olduğu gibi böyle fırsatçıları da var. Şimdi Mart yerel seçimlerine iyi hazırlanacağız. Sadece Isparta değil, tüm Türkiye'de CHP ve Bay Kemal'e haddini iyi bildireceğiz. Telefon diplomasisine iyi çalışalım. Bay Kemal gibi bugünleri fırsata çevirmek isteyen simsarlar olabiliyor. 3 kuruş fazla kazanmak için yapıyorlar. Gerektiğinde canını ortaya koyan vatanperverler var, bir yanda da dolar kurunu siyasi ranta çeviren muhalefetimiz var. Acı sakız gibi milletin üstüne yapışan bir ana muhalefetimiz var. IMF kapılarında bu ülkeyi bekletenler şimdi ahkam kesiyorlar. Bize ekonomik bağımsızlık dersi vermeye çalışıyorlar.