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“Boşuna Meclis’e girdik diye sevinmeyin!”

Türkiye Solu’nu kızdıran köşe yazılarına imza atan , bugünkü köşesinde 53 yıl sonra Meclis’e giren Türkiye İşçi Partisi’ni kaleme aldı. TİP’in meclise girmesinin hiçbir anlam ifade etmediğinin altını çizen Engin Ardıç yazısını şu sözlerle bitiriyor: “Türkiye'de solu 1925, 1946 ve 1968 yıllarında acımadan tırpanlayan İnönü'dür, eyy İnönücü avanak solcular!”

Giriş Tarihi: 12.10.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 09:54
“Boşuna Meclis’e girdik diye sevinmeyin!”

ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Hep merak ederim, 2007 seçimlerinde 'a oy verenler sonradan ne düşünmüşlerdir?
Gerçi bağımsız olarak meclise girmişti ama bir de partisi vardı, ÖDP...
O partiyi bugün hatırlayan var mı?
Ufuk Uras meclise girdi de ne oldu?
Kıyak emeklilik hakkını kazandı, şimdi maaşı işliyor, günün birinde cenazesi de devlet töreniyle kalkacak.
O kadar.



Şimdi de TİP meclise girmiş, Türkiye İşçi Partisi...
'den iki kişi ayrılmış, TİP'e geçmiş, böylece TİP meclise girmiş olmuş.
Gazeteler (hepsi değil, bazı gazeteler) haberini arka sayfalarında bit kadar veriyorlar:
"53 yıl aradan sonra TİP yeniden mecliste"...
Bu TİP o TİP midir?
Eski TİP'in arkasında iyi kötü yüzde 3 gibi bir seçmen desteği vardı, bunlar kaç kişi?
Nitekim bu iki kişi, kendi başlarına girmeleri mümkün olamayacağı için "HDP şemsiyesi altında" milletvekili olmuşlardı.
Şimdi bunlar muhalefet mi yapacaklar?
Yapıp da ne yapacaklar?
Oylamalarda ile HDP'den farklı bir tavır mı takınacaklar?
O zaman da HDP'de kalsan ne farkediyor, ayrılıp sekiz tane parti kursan ne değişiyor?
"Bazı yürekler soğutuluyor", o kadar.

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