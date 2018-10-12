FETÖ’cü hainlerden Pinochet vahşeti

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı karargahını işgal eden FETÖ'cü hainlerin sivilleri katlettiği yeni görüntüler ortaya çıktı. FETÖ'cülerin darbe için kurduğu sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin yargılandığı Genelkurmay Çatı Davası dosyasının içinde yer alan bilirkişi raporuyla ortaya çıkan fotoğraf ve video görüntülerinde darbecilerin vahşeti gözler önüne serildi. Bilirkişi raporundaki bilgi ve kayıtlara göre, darbeci Özel Kuvvetler ekibi Genelkurmay karargahı içine girdikten sonra Güney Nizamiye bölgesinde vatandaşlar toplanmaya başladı. Darbeye engel olmak isteyen vatandaşlardan biri burada yaralandı. Darbecilerden eski Binbaşı Ahmet İlhan Ayşan ile darbeci eski Üsteğmen Ertan Özmen bu vatandaşın polis veya vatandaşlarca oradan uzaklaştırılıp olayların nasıl geliştiğini ortaya koyacak delil bırakmamak için karargah içine taşıma planını devreye soktular. Darbeciler, Ayşan ve Özmen bu vatandaşı yaralı halde "kobra" olarak bilinen zırhlı araca alıp kendilerince karargah içinde kuytu bir nokta olan Ayyıldız Caddesi'ne getirdi. Saat 01.31 sıralarında yaşanan ve kameralara net olarak yansıyan bu katliam anını gösteren görüntülere göre, Ayyıldız Caddesi'ne gelindiğinde önce zırhlı aracın arka kapısı açıldı. Bu sırada darbeci askerler araç içindeki sivile tekme ve yumruklarla yoğun şiddet uyguladı. Darbeciler, yaklaşık bir dakika sonra hayatını kaybettiği anlaşılan vatandaşı çıplak halde yola attı. Bu sırada kalkışma faaliyetini sürdüren diğer darbecilerin de umursamaz tavırları dikkat çekti.

15 Temmuz'dan yeni görüntü... FETÖ'cü hainler şehit ettiği vatandaşı tekmeleyerek araçtan atmış!

GERİ GELDİLER

Darbecilerin şehit edip yol ortasına attığı vatandaşın cenazesi yarım saat kadar yerde durduktan sonra tankçı olduğu anlaşılan bir rütbelinin talimatıyla askerlerce sürüklenerek ağaçlık alana çekildi. Yine görüntülerde, darbecilerin kalkışmanın başarısız olacağına kesin olarak kanaat getirdikten sonra burada da delil bırakmamak için olay yerine 3.5 saat sonra tekrar döndükleri, şehit ettikleri vatandaşın bedenini telaşlı bir şekilde aramaya koyuldukları, ölmüş olduğuna kesin kanaat getirdikten sonra uzaklaştıkları görünüyor.



ASKERLERİN 'REVİRE GÖTÜRECEKTİK' YALANI

ORTAYA çıkan görüntülerle ilgili olarak Üsteğmen Ertan Özmen, ifadesinde, yaralı vatandaşı revire götürme yalanıyla karargah içine taşıdıklarını belirtirken olay anını şöyle anlattı: "Ayyıldız Caddesi tamamen kapalıydı. Revire araçla gidemiyorduk. Bu sefer dedik ki, bu sefer taşıyalım. Kamuflajım olmadığı için iki tane asker indirdi, 'Komutanım bırakacakmışız ambulans alacak' gibi bir şey söylediler, ne yaptılar bilmiyorum onlar bıraktı."



DELİLLERİ DE BURADA TANKLARLA EZMİŞLERDİ

DARBECILERIN şehit vatandaşı yola bıraktıkları yerin Ayyıldız Caddesi olmasının tesadüf olmadığı da ortaya çıktı. Darbeciler, kameraların görmediğini sandıkları bu alanda darbenin delillerinin yer aldığı telefon, bilgisayar gibi dijital materyalleri de tanklarla ezerek yok etmişlerdi.



ÜÇ BİNDEN FAZLA KİŞİ KATLEDİLMİŞTİ

ŞILI'DE 1970'tde halkın oylarıyla iktidara gelen Salvador Allende, 1973'te ABD'nin desteğini alan General Augusto Pinochet'in dabesiyle yönetimden indirildi. Önce Şili hava kuvvetleri başkanlık sarayı La Moneda'yı bombaladı, daha sonra ise kara birlikleri saraya girdi. Darbe sırasında Allende intihar etti. Pinochet'in 17 yıllık askeri yönetimi boyunca 3 binden fazla kişi, siyasi gerekçelerle öldürülmüş ya da gözaltında kaybolmuştu. Çok sayıda kişinin cesedi okyanusa atıldı. Arjantin'de askeri yönetimin egemen olduğu 1976-1983 arasında çok sayıda kişi öldürülüp askeri uçaklardan ve askeri araçlardan denize atılmıştı.