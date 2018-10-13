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Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin ismi "Malcolm X" oldu

Büyükşehir Belediye Meclisince, Amerikalı Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X'in adı, Çukurambar'da inşa edilen yeni Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 11:17
ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin ismi Malcolm X oldu

'nın Çukurambar Mahallesi'nde inşa edilen Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin ismi "Malcolm X" oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Nail Çimen başkanlığında yapılan Meclis toplantısında, kent gündemine ilişkin birçok konunun yanı sıra Çankaya'daki bir caddeye "Malcolm X Caddesi" adının verilmesinin de görüşüldüğü bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çankaya İlçesi bulunan 1478. Cadde'nin isminin 'Malcolm X Caddesi' olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

'ın 'İsmini Ankara'da yaşatacağız.' dediği ABD'li Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X'in adı, Çukurambar'da inşa edilen yeni ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu 1478. Cadde'ye verildi."

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ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin ismi "Malcolm X" oldu
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