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Başkan Erdoğan Kayseri'de Camii ve Külliyesi'ni açtı

Kayseri'de Camii ve Külliyesi'nin açılış töreni Başkan Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 13.10.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 17:19
Başkan Erdoğan Kayseri'de Orgeneral Hulusi Akar Camii ve Külliyesi'ni açtı

, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 41 başlıktaki yüzlerce tesisin de aralarında bulunduğu toplam 1 milyar 640 milyon TL'lik yatırımların toplu açılış töreni için Kayseri Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Buradaki açılış töreninin ardından Başkan Erdoğan daha sonra Org. Hulusi Akar Camisi'nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Camii ve Külliyesi Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın hitabının ardından dular eşliğinde caminin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Orgeneral Hulusi Akar Camii ve Külliyesi Açılış Töreni'nde konuştu

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Başkan Erdoğan Kayseri'de Orgeneral Hulusi Akar Camii ve Külliyesi'ni açtı
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