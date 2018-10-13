Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan, Erciyes Üniversitesi Akademik yılı açılışında konuşuyor.

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Konuşmadan satır başları

"Biz, öğrenciye üniversiteyi aratmadık, üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük. En büyük başarımız buradadır.

80 öncesi üniversite gençlerini birbirine düşürdüler. Olaylara müdahale etmek yerine kendilerinin ifadeleriyle darbe şartlarının oluşmasını beklediler. Bir sağdan bir soldan astılar.

Üniversitede birinci olan bir kıza diploması verilmedi. Neymiş başörtüsü varmış. Tekme tokat sahneden atıldı. Bir baba olarak bunu benim unutmam mümkün değil. Millet de bunları unutmayacak.