Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan , Kayseri'de Erciyes Üniversitesi akademik yıl açılışı töreninde konuşma yapıyor...

Giriş Tarihi: 13.10.2018 19:14 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 19:35
Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan, Erciyes Üniversitesi Akademik yılı açılışında konuşuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Konuşmadan satır başları

"Biz, öğrenciye üniversiteyi aratmadık, üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük. En büyük başarımız buradadır.

80 öncesi üniversite gençlerini birbirine düşürdüler. Olaylara müdahale etmek yerine kendilerinin ifadeleriyle darbe şartlarının oluşmasını beklediler. Bir sağdan bir soldan astılar.

Üniversitede birinci olan bir kıza diploması verilmedi. Neymiş başörtüsü varmış. Tekme tokat sahneden atıldı. Bir baba olarak bunu benim unutmam mümkün değil. Millet de bunları unutmayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan konuşuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN