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’ya dev operasyon... 3’ü muhtar 15 kişi tutuklandı!

Van Emniyeti’nce / terör örgütü mensuplarına yönelik 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15’i işlemleri ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden 3’ünün muhtar olduğu öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018 11:09
PKK’ya dev operasyon... 3’ü muhtar 15 kişi tutuklandı!

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce tarafından Van ili merkezinde ve ilçelerimizde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında / terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Van Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü adına milislik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Van Merkezli İstanbul, , , ve 'da yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

40 GÖZALTI

Operasyon kapsamında 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 8'sinin muhtarlık görevini yaptığı belirlendi.

3'Ü MUHTAR 15 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerden 3'ünün muhtar olduğu öğrenildi. 25 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Silahlı Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

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PKK’ya dev operasyon... 3’ü muhtar 15 kişi tutuklandı!
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