Şehit kardeşinin adını 6 aylık oğluna verdi

Batman'ın Gercüş ilçesinde, 10 gün önce PKK'lı teröristlerin zırhlı askeri aracın geçişi sırasında önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 8 asker şehit
oldu. Şehitlerden biri de Samsunlu Uzman Çavuş Uğur Göksu'ydu. Şehidin ağabeyi Seydahmet Göksu, teröre en büyük tepkiyi 6 aylık oğlu Miraç'ın adını mahkeme kararıyla değiştirip, kardeşinin adını vererek gösterdi. Ağabey Seydahmet Göksu, "Bizler vatan için canımızı seve seve veririz. Benim üç oğlum var. Hepsi bu vatana feda olsun. Teröristler ve onlara destek verenler şunu çok iyi bilsinler ki, bizde bir Uğur ölür ama arkadan binlerce Uğur doğar" diye konuştu.