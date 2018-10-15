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Askerlik cep yeri sorgulama adımları açıklandı! 98/4 askerlik celp sorgulama

98/4 askerlik celp yerleri açıklandı! üzerinden askerlik yeri sorgulama ekranı bilgileri de yayınlandı. Askerlik görevlerini yerine getirmek için tecillerini bozduran ve askerlik çağına gelmeleri dolayısıyla birliklerine katılmak isteyen binlerce vatandaş, 98/4 askerlik yerleri sorgulamalarını, E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte 98/4 askerlik bilgileri sorgulamasıyla ilgili ayrıntılar

Giriş Tarihi: 15.10.2018 13:35
Askerlik cep yeri sorgulama adımları açıklandı! 98/4 askerlik celp sorgulama

Askerlik yerini öğrenmek isteyen adaylar askerlik için dahil olacakları kuvvet komutanlıklarına göre acemi ve usta birlikleri hakkında bilgi sahibi olacak olan bireyler, 'nın üzerinden açıklayacağı 98/4 askerlik yerleri sonrasında sülüslerini görüntüleyebilecek. Peki, askerlik yerleri E-Devlet üzerinde nasıl görüntülenebilecek? İşte, gençlerin merak ettiği tüm detaylar

Askerlik yerleri, 98/4 celp döneminde vatani görevlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar tarafından internet üzerinden sorgulanabiliyor. Açıklanmasıyla birlikte E-Devlet kapısı üzerinden şifre girerek sorgulanabilen 98/4 askerlik yerleri, kısa ve uzun dönem olarak vatani hizmetlerini yerine getirecek olan bireylerin merakla beklediği konular arasında yer alıyordu. İşte, MSB 98/4 askerlik yerleri bilgisi hakkında vatandaşların merak ettiği bazı bilgiler

Askerlik yerleri sorgulama işlemlerinizi, aşağıdaki er sınıfı ya da adayları için ayrı olarak verilen linklere tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 6 aşamada gerçekleştirilebilecek olan er ve yedek subay sınıflandırma sonucu, yalnızca E-Devlet üzerinden sorgulanabileceği için bu ekrana giriş için şifre sahibi olunması gerekecek.

ASKERLİK GÖREVİNDE YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN OLACAK?

Askerlikte yemin töreni, acemi birliğine katılım tarihinin ardından 3. hafta içerisinde gerçekleşmektedir. Bu tarih, 23 ila 26 gün arasında değişkenlik gösterebilmektedir.

İŞTE SIRASIYLA ASKERLİK İŞLEMLERİ

1-) Kasım 2018 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 45'inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2-) Kasım 2018 Er Celp Döneminde ise;

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Askerlik cep yeri sorgulama adımları açıklandı! 98/4 askerlik celp sorgulama
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