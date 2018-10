Edirne’de nefes kesen mülteci operasyonu: 150 gözaltı

Önceden belirlenen adresler arasında yer alan apart, pansiyon ve metruk binalarda yapılan kontrollerde 150'yi aşkın yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün, Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi koordinesinde, Edirne'nin tarihi semti Kaleiçi'nde, yabancı uyruklu şahıslara yönelik huzur operasyonu gerçekleştirildi.



40 yabancı uyruklu şahıs da evrak eksik

Polis ekipleri, tarafından gece yarısı gerçekleştirilen uygulama ve kontrollerde, lüks apartman dairelerinden, metruk binalara, apart ve pansiyonlara kadar önceden belirlenen adreslerde tek tek kontroller yapıldı. Yabancı uyruklu şahısların pasaport, kimlik ve ikamet izni evraklarının kontrollerinin yapıldığı uygulamada aralarında kadınlarında bulunduğu 150'yi aşkın yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı. Öte yandan söz konusu operasyona Özel Hareket ekipleri de destek verdi.



Operasyon kapsamında, eksik evrak beyan eden yabancı uyruklu yaklaşık 40 kişi Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde işlem yapılmak üzere gözetim altına alındı.



Halktan polise büyük destek

Edirne'nin Kaleiçi Semti'nde düzenlenen huzur operasyonuna, bölgede yaşayan mahalle sakinleri de polis ekiplerine büyük destek verdi. Zaman zaman yaşanan münferit olaylardan ötürü özellikle yabancı uyruklu bazı şahısların huzur ve güvenlerini tehlikeye düşürdüğünü dile getiren mahalle halkı, operasyon boyunca polis ekiplerine nerede olabilecekleri, çıkış ve kaçış noktaları ile ilgili de anlık istihbari bilgiler verdi.



Camdan kaçmak istedi, ilk müdahaleyi yine polis yaptı

Polis ekiplerinin Kaleiçi Semti'nde gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonda, Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs bulunduğu ikametin camında kaçmak isterken, kırılan cam sonucu elinde kesik meydana geldi. Şahsa ilk müdahaleyi operasyona katılan bir sivil polis gerçekleştirdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve can güvenliği için söz konusu operasyonların aksatılmadan kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

