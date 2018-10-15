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Konsoloslukta kaşıkçı provası

’ın Başkonsolosluğu’nda kaybolan ’nın öldürülüp konulduğu değerlendirilen minibüsün bir gün önce prova için konsolosluk garajına getirildiği ortaya çıktı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN LEVENT SÖKMEN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018
Konsoloslukta kaşıkçı provası
yazarı Suudi gazeteci 'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği 'ın Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmamasıyla ilgili soruşturmada ilginç bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Cemal Kaşıkçı'nın saat 13:14'te başkonsolosluğa girişinin ardından saat 15:07'de, 34 CC 1865 plakalı siyah bir minibüs 500 metre mesafedeki başkonsolosluk rezidansına gitmiş, 15:11'de de rezidansın kapalı otoparkına girmişti.

GARAJA GİRİP ÇIKTI
Bu esrarengiz konsolosluk aracını kameralardan takip eden güvenlik güçleri ilginç bir bulguya ulaştı. Siyah minibüsün başkonsolosluk görevlilerince bir gün önce konsolosluk rezidansına getirilerek kapalı otoparka sığıp sığmadığı konusunda prova yapıldığı belirlendi. Kaçıkçı'nın öldürüldükten sonra başkonsolosluktan çıkarılmasında kullanıldığı değerlendirilen minibüsle ilgili bu ayrıntı, Kaşıkçı'yı kaybeden Suudi yetkililerin bir gün öncesinden tüm ayrıntıları çalıştığını ortaya koydu. Söz konusu şüpheli araç olay günü başkonsolosluk rezidansına girdikten sonra yaklaşık üç gün burada kalmıştı. Başkonsoloslukta çalışan 28 kişi Türk görevliler ise izne çıkarılmıştı. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed al Uteybi ise olaydan sonra üç gün rezidansından dışarı çıkmamıştı. Soruşturma çerçevesinde başkonsolosluk binasının yanı sıra şüpheli minibüsün girdiği konsolosluk rezidansında da arama yapılmak isteniyor. Öte yandan savcılıkça el konulan Cemal Kaşıkçı'ya ait iki adet Iphone telefon üzerindeki incelemeler sürüyor.

SİVİL OTOMOBİLLE 4 KİŞİ GELDİ
BU arada dün Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda ilginç bir gelişme yaşandı. 34 NL 1806 plakalı lüks bir otomobil, saat 13.40'ta binanın önüne geldi. Otomobilden sivil kıyafetli 4 kişi indi. Bir kişinin kucağındaki beyaz bir torba dikkati çekti. Araçtan inen kişiler hızla konsolosluk binasına girdi.
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