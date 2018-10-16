AK Parti'den son dakika af ve Cumhur İttifakı açıklaması

Ömer Çelik'in açıklamasından satırbaşları:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(Yerel seçim ittifakı) Her iki parti de, Cumhur ittifakı konusunda hassastır." dedi.

Çelik yaptığı açıklamada "(Cumhur ittifakı) Bu ittifakın ortaya koyduğu siyasal tutumun milletimize daha büyük hizmetler gerçekleştireceği konusunda kesin mutabakat vardır."

Çelik, "(Af teklifi) Kimsenin kişisel olarak uğradığı haksızlığı affetme yetkisine biz sahip değiliz, bu yaklaşımı gözeterek bir çalışma yapılıyor." ifadelerini kullandı.

ODTÜ'LÜ ÖĞRENCİLERE KARŞI AÇILAN DAVA

AK Parti Sözcüsü Çelik, "ODTÜ'lü öğrencilere karşı açılan dava Cumhurbaşkanımızın avukatları tarafından geri çekilecektir." dedi.

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