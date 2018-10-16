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'den son dakika af ve açıklaması

'nin MYK toplantısı sonrası, AK Parti Sözcüsü , Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi için "na verilen önemin altını çiziyoruz. Her iki partide Cumhur ittifakı konusunda hassas. Bu ittifakın ortaya koyduğu siyasal tutumun milletimize daha büyük hizmetler gerçekleştireceği konusunda kesin mutabakat vardır" dedi. Çelik Af tartışmalarıyla ilgili ise "farklı yaklaşımlar olabilir bunlar ittifakı bozmaz" değerlendirmesinde bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 20:31 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 20:43
AK Parti'den son dakika af ve Cumhur İttifakı açıklaması

'in açıklamasından satırbaşları:

Sözcüsü Ömer Çelik, "(Yerel ittifakı) Her iki parti de, konusunda hassastır." dedi.

Çelik yaptığı açıklamada "(Cumhur ittifakı) Bu ittifakın ortaya koyduğu siyasal tutumun milletimize daha büyük hizmetler gerçekleştireceği konusunda kesin mutabakat vardır."

Çelik, "(Af teklifi) Kimsenin kişisel olarak uğradığı haksızlığı affetme yetkisine biz sahip değiliz, bu yaklaşımı gözeterek bir çalışma yapılıyor." ifadelerini kullandı.

ODTÜ'LÜ ÖĞRENCİLERE KARŞI AÇILAN DAVA

AK Parti Sözcüsü Çelik, "ODTÜ'lü öğrencilere karşı açılan dava Cumhurbaşkanımızın avukatları tarafından geri çekilecektir." dedi.

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AK Parti'den son dakika af ve Cumhur İttifakı açıklaması
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