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Ankesör soruşturmasında görevdeki üst rütbelilere operasyon!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkarılan mensuplarına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında çok sayıda üst rütbelilerin bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 35’inin aktif görevde olduğu öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 09:38
Ankesör soruşturmasında görevdeki üst rütbelilere operasyon!
/'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkarılan mensuplarına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

50 RÜTBELİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında biri Yüzbaşı, 49 Teğmen'in yer alması dikkat çekti.

35'İ GÖREVDE

Gözaltına alınan şüphelilerden 35'inin aktif görevde olduğu öğrenildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam ettiği öğrenildi.
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Ankesör soruşturmasında görevdeki üst rütbelilere operasyon!
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