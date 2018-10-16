Ankesör soruşturmasında görevdeki üst rütbelilere operasyon!

FETÖ
/PDY
'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkarılan TSK
mensuplarına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. 50 RÜTBELİ Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında biri Yüzbaşı, 49 Teğmen'in yer alması dikkat çekti. 35'İ GÖREVDE
Gözaltına alınan şüphelilerden 35'inin aktif görevde olduğu öğrenildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam ettiği öğrenildi.