Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Başkan Erdoğan sahaya çıkıyor

Başkan Erdoğan sahaya çıkıyor

Başkan Erdoğan ’da düzenlenecek Ziraat kapsamında, eski milli futbolculardan kurulacak olan şöhretler karmasıyla sahaya çıkacak

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
Başkan Erdoğan sahaya çıkıyor
, 18-21 Ekim arasında Ziraat 'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında, Başkan , 'Şöhretler Karması' ile sahaya çıkacak. Diyarbakır Kent Meydanı'ndaki festival kapsamında, 20 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan Şöhretler Karması maçında Başkan Erdoğan ile birlikte eski futbolcular Milletvekili Alpay Özalan Hamit Altıntop, , , , , Serdar Kulbilge ve İbrahim Yattara sahaya çıkacak. Bölge gençlerini sanat, spor, eğlenceyle buluşturmak ve oluşturmak amacıyla düzenlenen festivalde Derya Uluğ, Buray, Gripin, Selçuk Balcı da konser verecek. Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bakanlıklar ile Okçular Vakfı'nın destekleriyle Kent Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklerde geleneksel ve yeninin harmanlandığı sergiler, dijital oyunlar, spor turnuvaları, dev akıl oyunları ve yarışmalar yer alacak. İstihdam alanında staj ve iş imkanlarının yanı sıra söyleşiler ve eğitimler düzenlenecek.

ARTIK BİR HUZUR KENTİ
Diyarbakır'ın artık bir huzur kenti olduğunu söyleyen Festival Komitesi Başkanı AK Parti Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Gençlik Festivalleri'nin ilkini mayısta İstanbul'da 750 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. 'nin en geniş kapsamlı Gençlik Festivali olmayı başardı. Gençlerin festival coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşımak istiyoruz. Bu zenginliğin ilk adımını da yeniliğin, aydınlanmanın ve kültürün merkezi Diyarbakır'da atmak istedik" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan sahaya çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN