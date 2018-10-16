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istismarı bir güvenlik meselesi’

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
‘Din istismarı bir güvenlik meselesi’
işleri Başkanı Ali Erbaş' dün 35. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Erbaş burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
İnsanlığın ufkunu İslam'ın ilkeleriyle aydınlatmak sorumluluğumuzun, İslam'ın doğru anlaşılması, doğru anlatılması ve yaşanması olmak üzere üç boyutu olduğunu düşünüyorum. Bugün, İslam toplumlarında yaşanan terör, tefrika, etnik ve mezhebi farklılıkların soruna dönüşmesi gibi meselelerde, i kavramların tahrif ve istismar edilmesinin ve yanlış din algısının da etkisinin olduğu bir gerçektir.
Dinin bilgisizliğe ya da sağlam temellere dayanmayan yaklaşımlara terk edilmesinin ağır faturasını, doğru şekilde karşılanmayan her ihtiyacın istismara açık olduğunu, bugün daha yakından görmekteyiz. Nitekim İslam'ın rahmet ilkelerini ve Müslümanların samimi duygularını hain emellerine alet eden , gibi terör örgütleri, din istismarının bir güvenlik meselesi haline geldiğinin açık göstergesidir.
İlahiyat/İslami İlimler fakülteleri, Liseleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak işbirliği içinde, bilgi üretim metodumuzu ve müfredatımızı, insan yetiştirme mekanizmalarımızı, din hizmeti çalışmalarımızı ve irşat stratejilerimizi her daim gözden geçirmek ve geliştirmek durumundayız.
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