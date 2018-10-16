‘Din istismarı bir güvenlik meselesi’

Diyanet
işleri Başkanı Ali Erbaş' dün 35. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Erbaş burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
İnsanlığın ufkunu İslam'ın ilkeleriyle aydınlatmak sorumluluğumuzun, İslam'ın doğru anlaşılması, doğru anlatılması ve yaşanması olmak üzere üç boyutu olduğunu düşünüyorum. Bugün, İslam toplumlarında yaşanan terör, tefrika, etnik ve mezhebi farklılıkların soruna dönüşmesi gibi meselelerde, din
i kavramların tahrif ve istismar edilmesinin ve yanlış din algısının da etkisinin olduğu bir gerçektir.
Dinin bilgisizliğe ya da sağlam temellere dayanmayan yaklaşımlara terk edilmesinin ağır faturasını, doğru şekilde karşılanmayan her ihtiyacın istismara açık olduğunu, bugün daha yakından görmekteyiz. Nitekim İslam'ın rahmet ilkelerini ve Müslümanların samimi duygularını hain emellerine alet eden FETÖ
, DEAŞ
gibi terör örgütleri, din istismarının bir güvenlik meselesi haline geldiğinin açık göstergesidir.
İlahiyat/İslami İlimler fakülteleri, İmam Hatip
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