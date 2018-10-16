Diyanet çevre dostu bir hac rehberi hazırlamalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan, İl Müftüleri İstişare Toplantısı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi
'nde Diyanet
İşleri Başkanlığı'nın kadın mensuplarına ve müftü eşlerine yemek verdi. Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada modern dünyanın pek çok sorunu olduğuna işaret etti, dinin özellikle de İslam'ın saldırı altında bulunduğu böyle bir çağda, insanlara kıbleyi göstermenin kolay bir iş olmadığını kaydetti. 100 MİLYON PLASTİK ŞİŞE ENKAZI
Diyanet teşkilatına çevre konusunda da önemli mesajlar veren Emine Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Diyanet teşkilatımız, hac seyahatini, arkamızda en az karbon ayak izi bırakacak şekilde tasarlayabilir. Çevre dostu bir hac rehberi, geri dönüşümlü ürünlerin olduğu bir hac seti hazırlayabilir. 2010'da yapılan bir istatistiğe göre, hac vazifesi için kutsal topraklara giden 2.5 milyon hacı, ardında 100 milyon plastik su şişesi bırakmış. Geri dönüşümü olmayan plastiğin dünyaya nasıl bir enkaz bıraktığını buradan hesap edebiliriz. Sadece bu örnek bile, bize yeni sorumluluklarımızın olduğunu işaret ediyor. Diyanet'in hayvan hakları konusunda da, en hızlı şekilde çalışmalar yapması ve toplumumuzu bu konuda bilinçlendirmesi gerekir. Yeryüzünün tüm sakinlerine merhamet gösterecek yüce kalpleri ancak sizler inşa edebilirsiniz." Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı'nın yanı sıra kadın daire başkanları da yemeğe iştirak etti.