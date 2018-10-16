Konsolosluktaki arama bugün de devam edecek

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda ortadan kaybolan ve günlerdir haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın aranması çalışmaları dün başladı ve emniyet ekipleri 9 saat süren bir araştırma gerçekleştirdi.

ÇALIŞMALAR BU SABAH BİTMİŞTİ

Bu sabah itibarıyla bittiği duyurulan arama ve inceleme çalışmalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BUGÜN DE DEVAM EDECEK

Buna göre ekipler çalışmalarını bugün de devam ettirecek. Arama İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz ve soruşturma savcısı İsmet Bozkurt nezaretinde gerçekleştirilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 2 Emniyet Müdür Yardımcısı, Olay Yeri Şube Müdürü, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de aramaya iştirak edecek.

Bilindiği gibi dünkü aramalar 9 saat sürmüş ve konsolosluğun zeminden çatıya tüm noktalarında incelemelerde bulunulmuştu.