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olayında dikkat çeken detay! Polisler delilleri...

Geçtiğimiz günlerde luğu'na girdikten sonra bir daha kendinden haber alınamayan ve belirsizliğini koruyan Washington Post yazarı Suudi gazeteci için dün Konsoloslukta inceleme yapıldı. Özel ekiplerden oluşan türk polisi ve yetkililer 9 saat süren incelemeyi büyük bir titizlikle gerçekleştirdi. Konsoloslukta yapılan arama ve delil toplamada en dikkat çeken detay ise merak konusu oldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 12:22
Cemal Kaşıkçı olayında dikkat çeken detay! Polisler delilleri...

Başluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci soruşturması kapsamında Türk ve Suudi ekipleri konsoloslukta inceleme yaptı. 19.15'te başlayan aramalar saat 04.25'te sona erdi. Olay yeri inceleme ekipleri bina içinde, bahçesinde ve çatısında inceleme yaparken, ekipler bina içinde "Luminol" diye adlandırılan özel ışıkla Cemal Kaşıkçı'ya ait olabilecek DNA örneği araması yaptı. Saat 19.15'te ise inceleme yapacak Türk heyet başkonsolosluk binasına giriş yaptı. Olay yeri inceleme ekip aracı da Türk heyet ile birlikte başkonsolosluk binasına geldi. Olay yeri inceleme ekipleri özel giysilerini giydikten sonra araç ve gereçlerini alarak, konsolosluk binasına girdi. Bir süre sonra ek ekipler de gelerek çalışmalara katıldı.

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Cemal Kaşıkçı olayında dikkat çeken detay! Polisler delilleri...
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