Afta ‘maşeri vicdan’ kriteri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 'nde düzenlenen hâkim ve cumhuriyet savcısı kura törenine katıldı. Kura çekerek görevlerine başlayacak hâkim ve savcıları tebrik eden Erdoğan sözlerini özetle şöyle sürdürdü:"Biz göreve geldiğimizde adalet sistemi ülkemize yakışmayacak şekilde hizmet vermeye çalışıyordu. İzbe binalara mahkûm edilmiş bir yargı dünyamız vardı. Mahkemelerde dosya yığılmalarının önüne geçtik. Hâkim ve savcı sayısını 17 bine, bakanlık personel sayısını 61 binden 140 bine çıkartarak adaletin hızlanmasını sağladık. 245 adalet sarayıyla adalet teşkilatını saygınlığına yakışır fiziki mekânlara kavuşturduk. Askeri mahkemelerin kaldırılmasından HSK'nin yapısına kadar reformlar sayesinde yargının itibarını yükselttik.Adalet teşkilatımız, FETÖ ihanet çetesinin özel olarak hedef aldığı kurumların başında geliyordu. Darbe girişiminin bastırılması sürecinin demokratik, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütülmesinde, hâkim ve savcılarımızın çok büyük katkısı var. Bundan sonra buna siz de katılacaksınız. Tüm dünyaya Türkiye'nin demokrasi destanını anlatabiliyorsak, bunu hâkim ve savcılarımızın 15 Temmuz'da gösterdiği dirayete borçluyuz. FETÖ'nün adalet teşkilatı içindeki militanlarının da kökünü kazıyoruz. Kazıdık demiyorum. Daha var.Bağlılığı devlete olmayacak, milletine hizmet için çalışmayacak hiç kimseye o çatı altında yer yoktur. Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz. 1960, 1980 darbeleri, 28 Şubat ve FETÖ gibi örnekler dururken, yargının bir yere irtibatlanmasına göz yumamayız.Kanunlarımızın uygulamasında milletimizi rahatsız eden hususların bulunduğu bir gerçektir. Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha artırmıştır. Arkadaşlarımızdan içeriğin maşeri vicdana uygun hale getirilmesi için bir çalışma başlatmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıkları sürdürüyor. Biz yürütme olarak bu hazırlığı yapmakla sorumluyuz. Nihai tasarruf milletvekillerimize ait. Milletin yüreğini yaralayanların adliyenin bir kapısından girip diğerinden çıkmayacağı bir düzenleme yapılmalı.Bugün kura çekerek görevlerine başlayacak olan hâkim ve savcılara baktığımda, tam bir Türkiye manzarası görüyorum. Her şehirden, her kökenden, her meşrepten, her siyasi, sosyal kültürel katmandan kardeşlerimiz, milletimize hizmet etmeye hazırlanıyor. Sizlere bu imkânları sağlayan ülkenize ve milletinize borcunuzu, çok çalışarak, en doğru, adil, hakkaniyetli kararların altına imza atarak vermenizi bekliyoruz."