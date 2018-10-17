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Son Dakika: 32 kişi hakkında flaş karar

Komutanlığı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen, 25 astsubay olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ü aktif görevde.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 10:04
Son Dakika: 32 kişi hakkında flaş karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan 'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen, 25 astsubay olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında 17.10.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin 4'ü aktif görevde olup, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 10 ilde devam etmektedir" denildi.

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Son Dakika: 32 kişi hakkında flaş karar
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