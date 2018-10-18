Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel af açıklaması... Af çıkacak mı? İşte merak edilenler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamas��... Af çıkacak mı? İşte merak edilenler!

Son zamanlarda gündemi meşgul eden af tartışmaları ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 'nin hazırladığı af tasarısı gündeme adeta bomba gibi düşmüş ve 'af çıkacak mı?' sorusu yoğun bir şekilde araştırılmaya başlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakim ve Savcı Kura Töreni’nde yaptığı konuşma ile af tartışmalarına son noktayı koydu. Peki, af çıkacak mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili söyledikleri...

Giriş Tarihi: 18.10.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 10:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel af açıklaması... Af çıkacak mı? İşte merak edilenler!

Milliyetçi Hareket Partisi () tarafından hazırlanan af tasarısı sonrasında kamuoyunda ' çıkacak mı?' sorusu öne çıktı. Hapishanede yatan mahkumlar ve yakınları başta olmak üzere konuyu yakından takip eden yurttaşlar, af haberlerini büyük bir merakla takip etmeye koyuldu. MHP'nin hazırladığı af teklifi kamuoyunda büyük bir tartışma yaratırken devlet kanadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili söyleyecekleri oldukça merak ediliyordu.

AF ÇIKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin hazırladığı ve Meclis'e sunmaya hazırlandığı af teklifine yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Haberimizin detaylarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerine ulaşabilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel af açıklaması... Af çıkacak mı? İşte merak edilenler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN