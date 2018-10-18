Emekli askeri hâkim Zeki Üçok: Brunson davasında mahkeme hukuka uygun davrandı

ABD'li Brunson'ın 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan emekli askeri hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, "Biz mahkemelerimizi aşağılamaktan, bağımsız olmadığını söylemekten zevk alır bir hale geldik. Mahkeme elindeki bu delillerle, bunun dışında bir karar verdiği anda bağımsız olmadığını söyleyebilirsiniz. Ama bu delillerle verdiği karar hukuka uygundur" dedi.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen, hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılanlan Brunson'un, tutuklu kaldığı süre dikkat alınarak serbest bırakılması tartışılmaya devam ediyor.

"KARAR HUKUKEN DOĞRU"

Bir kesim kararın doğru olduğunu belirtirken, bir kesim de Türkiye'nin ABD'nin baskılarına boyun eğdiğini savunuyor ve kararı eleştiriyor. Ulusal Kanal'da konuşan FETÖ mağduru emekli askeri hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, kararın hukuken doğru olduğunu belirtti. Üçok, iddianamede gizli tanık beyan ve belgeleriyle Göç İdaresi'nin gönderdiği belgelerin olduğunu ifade etti. Üçok, gizli tanıkların mahkemede ifade değiştirmesiyle iddianameyi değerlendiren mahkemenin casusluk suçundan yeterli delil bulunmadığı için beraat verdiğini söyledi. Mahkemenin iddianameye göre hareket ettiğini, hukuka uygun davrandığını belirten Üçok, buna rağmen linç edildiğini vurguladı. Üçok şunları söyledi:

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"BAŞKA KARAR VERİLEMEZDİ"

"A partisinin başkanı şöyle demiş, B partisinin başkanı böyle demiş. Bunlar mahkemeyi ilgilendiren şeyler değil ki. Biz mahkemelerimizi aşağılamaktan, bağımsız olmadığını söylemekten zevk alır bir hale geldik. Mahkeme elindeki delillerle bunun dışında bir karar verseydi bağımsız olmadığını söyleyebilirdiniz. Bu delillerle verdiği karar hukuka uygundur. Bu kadar baskıya rağmen elindeki dosyaya göre karar verdiği için mahkeme heyetini de kutlarım. Ben hukukçu olarak bundan başka hiçbir karar veremezdim. Sabih Kanadoğlu da başka bir karar veremezdi."

Ahmet Zeki Üçok siyasi tartışmalar, casusların değişimiyle yargılama sürecinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini de ifade etti. Kimsenin mahkemelerin üzerindeymiş gibi algı yaratılmasının doğru olmadığını belirten Üçok, mahkemeyle ilgili eleştirilerin dosyada yapmış olduğu hatalarla ilgili olması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı talimat verdi, mahkeme serbest bıraktı iddialarına da tepki gösteren Üçok şöyle devam etti:

"KENDİ YARGIMIZI AŞAĞILIYORUZ"

"Tanıklar niye ifadelerini değiştirdi diye tartışmalar var. Zannedersinizki bugüne kadar sanki ilk defa bu mahkemede tanıklar ifadelerini değiştirdi. Bu ayrı bir olay. Bunun mahkemeyle ilgisi yok. Bunu yargının bağımsızlığına bağlayarak bir açıklama yapmak, yargımıza yapılacak en büyük kötülük. Bu insanlar canlarını ortaya koyup FETÖ'yle mücadele ediyorlar. Bu ülkenin en ileri gelen hukukçuları 'hukukumuz battı' diyorlar. Bu neye yarar sağlayacak? Biz niye kendi yargımızı bu kadar aşağılıyoruz? FETÖ'nün elinde oyuncak olan yargıyı kurtarmaya çalışıyoruz. Eskiden FETÖ'nün lideri talimat verirdi, bizleri tutuklarlardı. Cumhurbaşkanı talimat verdi diye, mahkeme bırakmaz. Böyle bir şey yok. Bu yargıçlara bu savcılara yapılacak en büyük hakaret budur."