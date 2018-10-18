FETÖ elebaşının tutuklanma korkusu 17-25 Aralık'tan önce başlamış

TANIK İFADELERİNDE FLAŞ AYRINTILAR!

Örgütün 17-25 Aralık süreci öncesinde yaşadığı sıkıntılara karşı nasıl tedbirler geliştirmeye çalıştığı ve örgüt elebaşının "dön" çağrılarına verdiği tepki eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davalardaki tanık ifadelerine yansıdı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılandığı davalarda tanıklık yapan örgütün genel sohbetçisi Nesip Yılmaz, ifadelerinde örgüte ve örgütün o süreçteki durumuna ilişkin bilgiler verdi.