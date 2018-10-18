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elebaşının tutuklanma korkusu 'tan önce başlamış

Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı 'in sürecinden önce örgütün tüm bölge ve il imamları ile üst düzey mensuplarının katılımıyla yapılan toplantıya "Devlet yöneticilerinin dön çağrıları sahte, inanılmaması gerekir, gelirsem beni tutuklayacaklar." şeklinde notlar gönderdiği ortaya çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 11:25
FETÖ elebaşının tutuklanma korkusu 17-25 Aralık'tan önce başlamış

TANIK İFADELERİNDE FLAŞ AYRINTILAR!

Örgütün süreci öncesinde yaşadığı sıkıntılara karşı nasıl tedbirler geliştirmeye çalıştığı ve örgüt elebaşının "dön" çağrılarına verdiği tepki eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davalardaki tanık ifadelerine yansıdı.

'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılandığı davalarda tanıklık yapan örgütün genel sohbetçisi Nesip Yılmaz, ifadelerinde örgüte ve örgütün o süreçteki durumuna ilişkin bilgiler verdi.

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FETÖ elebaşının tutuklanma korkusu 17-25 Aralık'tan önce başlamış
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