Milletvekiline suikasta hazırlanırken yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik ortaklaşa düzenledikleri operasyonda, Suruç ilçesine bağlı kırsal Payamlı Mahallesi yakınlarında durdurulan bir araçtaki 3 kişiyi gözaltına alınırken arabada yapılan aramada ise mühimmat ele geçirildi.





CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalarını sürdüren ekipler, bu şahıslarla bağlantısı olduğu belirlenen 10 kişiyi düzenledikleri operasyon sonucu yakaladı. Şahısların evlerinde yapılan aramada 5 kilo 17 gram ağırlığında C4 patlayıcı madde, 2 kilogram A4 patlayıcı madde, 7 adet el bombası, 1 adet Kaleşnikof marka silah ve bu silaha ait şarjör ile basılı vaziyette 30 adet fişek, 1 adet Uzi marka silah, bu silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet Thompson marka otomatik silah, bu silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet CZ25 marka otomatik silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör ile 1 adet susturucu, 3 adet Baretta marka silah ve bu silahlara ait 6 adet şarjör ile 2 adet susturucu, 1 adet Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör, 1 adet Browning marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör, 2 adet av tüfeği, bin adet mermi, 1 adet verici, 2 adet alıcı devre, 4 adet elektrikli kapsül, 13 adet pil ve 2 adet inşaat eldiveni ele geçirildi.





AK PARTİ'Lİ YILDIZ'A SUİKAST HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR

Şüpheli şahısların, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile emniyet ve jandarma personeline ayrıca belirlenen kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partililere yönelik önceki saldırıda ağabeyini kaybeden milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a taziye ziyaretinde bulunmuştu.

HDP'LİLER SALDIRMIŞTI

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a yönelik daha önce de suikast hazırlığı yapılmış, güvenlik güçleri suikastı son anda önlemişti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.