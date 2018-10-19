Başkonsolosun konutunda 9 saatlik arama

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
soruşturması kapsamında Suud ve Türk yetkililerden oluşan heyet ile Olay Yeri İnceleme
ekipleri, başkonsolosluk binasının ardından Arabistan'ın İstanbul
Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin konutunda da arama yaptı. Türk ve Suudi heyetle birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme şube müdürlüklerine bağlı uzman personelin de görev aldığı arama çalışmaları 16.45'te başladı ve yaklaşık 9 saat sürdü. DNA İZİ ARANDI
Ekipler, 3 dönüm alan üzerine kurulu otopark, rezidans ve bahçeyi titizlikle aradı. Konutta detaylı arama yapan ekipler, DNA izi aramak için 'Luminol' adı verilen yöntemi kullandı. Ekip, zaman zaman çatıda incelemelerini sürdürdü. Ekibe ait drone da havada görüntüleme yaptı. Polis köpeği de aramalarda yer aldı. Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de kaybolmasının ardından konsolosluk binasının içinde bazı odalar ve konsolosun evinin bir kısmının boyandığı tespit edilmişti. Çalışmalar sırasında, duvarlarda kazıma yapıldı ve alttan çıkan boyadan örnekler alındı. Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldükten sonra konuta taşındığı düşünülen 34 CC 1865 plakalı siyah minibüs de didik didik arandı. Elde edilen deliller ve parmak izleri İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'na götürüldü. Çalışmada elde edilen DNA örnekleri, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ve şüphelilerin DNA'sı ile karşılaştırılacak. Her delilin tutanakları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına eklendi.