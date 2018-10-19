Bingöl'de PKK'nın cephaneliği bulundu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Genç ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda timlerin daha önceden tespit ettiği bölgede arama yapıldı. Yapılan çalışmada toprağa iki bidonla gömülmüş halde 5 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet el bombası,2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 15 adet 12.7 milimetrelik uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.