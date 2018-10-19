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'de 'nın cephaneliği bulundu

'de güvenlik güçlerinin yaptığı başarılı operasyonda terör örgütü 'ya ait toprağa gömülü silahlar ile 15 adet uçak savar mermisi ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 18:25 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 18:35
Bingöl'de PKK'nın cephaneliği bulundu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler bölücü terör örgütü 'ya yönelik Genç ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda timlerin daha önceden tespit ettiği bölgede arama yapıldı. Yapılan çalışmada toprağa iki bidonla gömülmüş halde 5 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet el bombası,2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 15 adet 12.7 milimetrelik uçaksavar mermisi ele geçirildi.
Valiliği, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

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Bingöl'de PKK'nın cephaneliği bulundu
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