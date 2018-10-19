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Danıştay'ın öğrenci andı kararına ilk tepki 'dan

Danıştay 8. Dairesinin "Öğrenci Andı" ile ilgili kararına ’den ilk tepki Meclis Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı ’dan geldi. Bozdağ “Danıştay anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir."dedi.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 09:16 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 09:17
Danıştay'ın öğrenci andı kararına ilk tepki Bekir Bozdağ'dan

Twitter hesabından açıklama yapan Bozdağ şu ifadeleri kullandı:

", hukuk devletidir. 'İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz..Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.Öğrenci andı kararı ile Danıştay 8. Dairesi; hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış,kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca; ve yasayı alenen çiğnemiştir."

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Danıştay'ın öğrenci andı kararına ilk tepki Bekir Bozdağ'dan
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